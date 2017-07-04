Ahırdan bozma kütüphanede kitap sayısı 10 bini geçti

Osmaniye'de evlerinin altındaki ahırı yaklaşık 2 yıl önce elindeki 150 kitapla kütüphaneye dönüştüren 18 yaşındaki Hüseyin Ege Kök, bugün Türkiye'nin dört bir yanından gelen yardımlarla topladığı 10 bini aşkın kitabı koyacak yer bulmakta zorlanıyor.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Karaçarlı köyünde oturan Kök, 2 yıl önce babasına ait traktör römorkunu gezici kütüphaneye çevirerek köylerdeki çocuklara ücretsiz kitap dağıttı.

Daha sonra kütüphanesi için bir mekan arayan Kök, annesi Yüksel Kök'ün önerisiyle evlerinin altındaki ahırı kütüphaneye çevirdi.

Elindeki 150 kitapla kurduğu kütüphaneye annesinin adını veren Kök'e geçen yıl yayımlanan haberlerin ardından Türkiye'nin dört bir yanından kitap yardımları gelmeye başladı.

Kütüphanenin adıyla açtığı sosyal medya hesaplarıyla da insanlara daha kolay ulaşabilen Hüseyin Ege, yardımlarla gelen 10 bini aşkın kitabı kütüphanesine sığdıramaz hale geldi.

Her hafta en az 1 koli kitap geliyor

Kök, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yapılan haberler ve sosyal medyayı iyi kullanması sayesinde kütüphanesini daha geniş kitlelere tanıttığını söyledi.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen yardımlarla elindeki kitap sayınının 10 bini geçtiğini belirten Kök, şöyle konuştu:

"Her hafta en az 1 koli kitap geliyor. Bu bizi memnun ediyor. Hala kitap okuyan, paylaşan ve değerini bilen insanlarımız var. En çok İzmir'den kitap geliyor. Antalya, Tunceli, Osmaniye, Adana ve İstanbul'dan da çok sayıda kitap yardımı geldi. Hedefim, okumayan toplum algısını yenmek. İleriye dönük de bu kütüphanenin benzerini ya da en azından rafının bir kısmını bile olsa bulunduğumuz ilçe ve Türkiye genelindeki köylere yaymayı istiyorum."

Kök, isteyen herkesin kütüphanesine gelerek kitap alabileceğini dile getirerek, "Özellikle köydeki ve yakın çevredeki çocuklar kütüphaneye ilgi gösteriyor. Bazen büyükler de gelerek kitap alıyor. İnsanları kitapla tanıştırıp sevdirmek gerçekten güzel bir duydu." dedi.

Annesinin ismini verdiği "Yüksel'in Kütüphanesi"nin artık yetersiz geldiğini de ifade eden Kök, prefabrik bir kütüphaneye geçmek istediğini bildirdi.

AA