Gaziantep'te korkunç olay...Ahırda çığlık atıp öldü!

Nurdağı ilçe kırsalında bulunan Gözlühüyük Mahallesi Sayburun mezrasında çiftlikte ailesine yardım eden 17 yaşındaki Nurdağı Anadolu İmam Hatip Lisesi 2. sınıf öğrencisi Mustafa Ali Kelebek, ahırda bulunan inekleri, süt sağma makinesi le sağmaya başladı. Bir süre sonra baba H. K. oğlunun çığlığını duyarak ahıra koştu. Yere yığılan oğlunu hareketsiz yatarken gören baba, önce sağlık ekiplerine haber verdi. Ardından oğlunu kendi aracına bindirip, hastaneye doğru yola çıkan baba yolda 112 ambulansı ile karşılaştı. İlk müdahalesi yapılan genç, Nurdağı Devlet Hastanesi getirildi. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen genç, kurtarılamadı.

ÖLÜM NEDENİ BELİRLENEMEDİ

Olayın ardından Cumhuriyet savcılığı inceleme başlattı. İlk belirlemelere göre elektrik çarpması nedeniyle öldüğü tahmin edilen gencin kesin ölüm nedeni henüz belirlenemedi. Lise öğrencisinin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Otopsinin ardından gencin kesin ölüm nedenini belirlenecek.