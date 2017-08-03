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Ahır ve samanlıkta çıkan yangın korkuttu

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde bir ahır ve samanlıkta yangın çıktı. Yangında 300 adet saman balyası yandı.

03 Ağustos 2017 Perşembe 10:45
Ahır ve samanlıkta çıkan yangın korkuttu

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Kaynarca ilçesi Turnalı Mahallesi’nde bulunan Mustafa Köse’ya ait ahır ve samanlıkta henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çevreden yangını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 300 adet saman balyası zarar görürken ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

Jandarma konuyla ilgili inceleme başlatırken, yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 10:45
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  2. Sakarya Büyükşehir Belediyesi
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