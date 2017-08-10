AHİKA Yönetim Kurulu Toplantısı Aksaray’da Yapıldı

Ahiler Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Kırıkkale Valisi M. İlker Haktankaçmaz başkanlığındaki toplantı Aksaray Valisi Aykut Pekmez, Kırşehir Valisi Necati Şentürk, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve Niğde Valisi Yılmaz Şimşek’in yanı sıra Belediye Başkanları, İl Genel Meclisi Başkanları, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanları ve Ahiler Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Bekir Varol’un katılımıyla gerçekleştirildi.

Ahiler Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Kırıkkale Valisi M. İlker Haktankaçmaz toplantının açılışında yaptığı konuşmada, “Değerli Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Değerli Basın Mensupları, Ahiler Kalkınma Ajansı’nın Ağustos Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı’na hoş geldiniz.Toplantımız, bir önceki Yönetim Kurulu Toplantısı’nda alınan kararlarla ilgili çalışmaların değerlendirilmesiyle başlayacaktır. Bugünkü toplantının gündem maddeleri arasında ise altı aylık birim ve ajans ara faaliyet raporu ile yine genel sekreterliğimizce hazırlanan ajans 2018 yılı bütçe taslağı ve çalışma programının yönetim kurulumuzun onayına sunulması yer almaktadır. Yine bugünkü toplantıda turizm ve tanıtma platformunun bölge illerindeki dünya mirası listesinde bulunan ya da dünya miras listesine girmeye aday olan alanların tanıtımına yönelik işbirliği talebi görüşülecektir. Ayrıca kırsal alanlarda okuma alışkanlığı ve kültürünün artırılabilmesi amacıyla, “Okuma Seferberliği” projesinin yürütülmesi de bugün yönetim kurulumuzda görüşülecek konulardan biridir” dedi.

Ahiler Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısı, gündemdeki diğer maddelerin görüşülmesi ile sona erdi.