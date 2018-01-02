Ahed Tamimi'nin posterleri Londra’da

İsrail'in gözaltına aldığı "Filistin'in cesur kızı" lakaplı Ahed Tamimi'nin posterleri, Tamimi'nin tutuklanmasından bir hafta sonra Londra'da bazı aktivist gruplar tarafından otobüs duraklarına asıldı.

9 GÜN ASILI KALDI

Ahed Tamimi'ye özgürlük isteyen posterler, 9 gün asılı kalırken, posterleri tasarlayan ve asan aktivistlerin, Londra Filistin Hareketi ve Stencil Protestosu hareketlerine mensup oldukları belirtildi.

FİLİSTİNLİ MAHKUMLAR İÇİN FARKINDALIK

Posterleri hazırlayan Londra Filistin Hareket'i aynı zamanda tüm Filistinli mahkumlar için farkındalık oluşturmanın önemli olduğunu belirtiyor.

6000 FİLİSTİNLİ TUTUKLU

Haberde Kasım 2017 itibarıyla İsrail'in hapishanelerde 6000'in üzerinde Filistinli mahkumu tuttuğu bunların 300'den fazlasının çocuk ve 59'unun kadın olduğu aktarıldı.