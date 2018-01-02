Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ahed Tamimi'nin posterleri Londra’da

Londra’da otobüs duraklarına Ahed Tamimi’nin posterleri asıldı.

02 Ocak 2018 Salı 15:36
Ahed Tamimi'nin posterleri Londra’da

İsrail'in gözaltına aldığı "Filistin'in cesur kızı" lakaplı Ahed Tamimi'nin posterleri, Tamimi'nin tutuklanmasından bir hafta sonra Londra'da bazı aktivist gruplar tarafından otobüs duraklarına asıldı.

9 GÜN ASILI KALDI

Ahed Tamimi'ye özgürlük isteyen posterler, 9 gün asılı kalırken, posterleri tasarlayan ve asan aktivistlerin, Londra Filistin Hareketi ve Stencil Protestosu hareketlerine mensup oldukları belirtildi.

FİLİSTİNLİ MAHKUMLAR İÇİN FARKINDALIK

Posterleri hazırlayan Londra Filistin Hareket'i aynı zamanda tüm Filistinli mahkumlar için farkındalık oluşturmanın önemli olduğunu belirtiyor.

6000 FİLİSTİNLİ TUTUKLU

Haberde Kasım 2017 itibarıyla İsrail'in hapishanelerde 6000'in üzerinde Filistinli mahkumu tuttuğu bunların 300'den fazlasının çocuk ve 59'unun kadın olduğu aktarıldı.

Haber Tarihi: 02 Ocak 2018 Salı 15:36
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Dünyanın zirvesi'ne yalnız tırmanmak artık yasak
    1. 'Dünyanın zirvesi'ne yalnız tırmanmak..
    2. Erdoğan Abdullah Samet Demir'in..
    3. Gözaltına alınmıştı... İlk kez ortaya..
    4. Türkiye'de yapılıyor! Dünya peşine düştü
    5. İngiltere’yi zor bir yıl bekliyor
    6. O teröristin nasıl kaçtığı deşifre oldu
    7. Hapisten çıkar çıkmaz mezarına koştular
    8. Yüzlerce kilo kabloyu çalmaya..
    9. Antalya’nın sosyete pazarı küle döndü
    10. 'Terör örgütü PKK önce silah bıraksın'
    11. Gürcistan hamsisi tezgahta
    12. Beşiktaş KAP'a bildirdi! 96 milyon..
    13. Türkiye rekorunu tazeledi! Sadece bir..
    14. O ülkede siyah renkli arabalar..
    15. Terörist itiraf etti: Yemeklere..
    16. Süre verdiler.. İran'da kritik açıklama
    17. Türkiye ve Muhaliflere karşı kirli..
    18. Edirne'de FETÖ şüphelisi 7 kişi..
    19. Arabulucuya gitmeyenin davası kabul..
    20. İran'dan o bölge ile ilgili yeni adım
    'Cumhurbaşkanının şakağına silah dayadılar...'
    'Cumhurbaşkanının şakağına silah dayadılar...'
    Suudi Arabistan'da petrol suyunu çekti! Tarihlerinde bir ilk...
    Suudi Arabistan'da petrol suyunu çekti! Tarihlerinde bir ilk...
    İran'da sıcak gelişme! Ruhani söz verdi
    İran'da sıcak gelişme! Ruhani söz verdi
    Gül’den dikkat çeken ziyaret… Peki yanında kim vardı?
    Gül’den dikkat çeken ziyaret… Peki yanında kim vardı?
    500 bin kişi çalıştırıyordu, Dünya devinin CEO'su ve ailesi feci kazada öldü
    500 bin kişi çalıştırıyordu, Dünya devinin CEO'su ve ailesi feci kazada öldü

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 01.01.2018
    Üzücü görüntü! Sadece 8 kişi uğurladı...
    Üzücü görüntü! Sadece 8 kişi uğurladı...
    Bay Abdullah Gül nezdinde Gezicilerden beteriz!
    Bay Abdullah Gül nezdinde Gezicilerden beteriz!