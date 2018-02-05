Ah keşke saklayabilseniz o dişi; ileride çok lazım olacak

EVİM EVİM GÜZEL EVİM SAYFASI - Gerçek şu ki çekilen süt dişleri ya da 20 yaş dişleri yakın bir gelecekte ailenizdeki genetik olarak uyumlu kişilerin pek çok hastalığının tedavisinde kullanılabilecek.

KÖK HÜCRELERİ NEDİR?

Kök hücreler, ilk gelişim evreleri ve büyüme süresince, tüm doku ve organ sistemlerinin oluşumu, gelişimi ve onarımından sorumludur.

Büyümenin tamamlanmasıyla birlikte olgun doku hücreleri (örneğin cilt veya sinir hücreleri) arasında mevcudiyetlerini sürdürürler ve görevlerine onarıcı hücreler olarak devam ederler.

Büyüme döneminde kök hücreler, dokuların doğal onarım ve yenilenme mekanizmasını oluştururlar. Cilt, kan, sindirim sistemi gibi hücrelerin döngüler halinde yenilenmesi; kırılan kemik dokusunun kaynaması veya felç sonrası hareket koordinasyonun geri kazanılması olgun dokularda mevcut kök hücreleri çoğalarak ve dönüşerek, ölen işlevsel doku hücrelerini yenileri ile tamamlamasının sonucudur.

Gelelim dişlere...

Dişlerin kökleri kendini yenileyebilmektedir. Bu durum, dişin yaratılışından kaynaklanmaktadır.

İlk defa 2000 yıllında diş kök hücrelerinin özelliklerini koruyarak çoğalma ve farklılaşma yeterlilikleri gösterilmiştir.

Diş kök hücrelerin en önemli özelliklerinden biri de sinir hücrelerine dönüşme yeteneklerinin diğer hücrelerden daha fazla olmasıdır.

Günümüzde dünyada yaş ortalamasının artması Alzheimer, Demans ve felç gibi hastalıkların daha fazla artmasına sebep olmaktadır.

Dolayısıyla bu hastalıkların tedavisinde sinir hücrelerine dönüşebilen kök hücreler daha fazla önem kazanacaktır.

Sonuç olarak diş kök hücrelerinin saklanması, ileriye dönük olarak hayati önemde..

Kalıcı dişler, süt dişlerinin köklerinin erimesi ve düşmeleri sonrasında onların yerlerini almakta.. Toplam 20 süt dişinin yerine kalıcı dişlerin gelmesi 7 yıldan daha uzun bir süreyi kapsar.

SAĞLIKLI DİŞ OLMALI

Her dokudan yeterli miktarda ve kolaylıkla kök hücrelerin sağlanması mümkün değildir. Onun için enfekte olmayan süt dişleri, yirmi yaş dişleri, önemli kök hücre kaynakları olarak korunmaları yararlıdır.

Diş kaynaklı kök hücreleri, yakın gelecekte sinir sistemi, kemik, kıkırdak ve kas gibi dokuların yenilenmesinde ve bağışıklık sisteminin yeniden programlanmasında önemli rol üstlenecekler..

KAÇ YIL SAKLANABİLİR?

Size saklayın diyoruz ama bu profesyonel bir iş! Çünki kök hücreler özel laboratuvarlarda izole edilerek bir süre çoğaltılır ve ardından sıvı azot buharında (-196°C’de) saklamaya alınır.

Bu sıcaklıkta 25 yılı aşan süreler ile sorunsuz saklanmaları mümkündür.

Dişler, tercihen diş hekimi tarafından toplanmalı ve koruyucu sıvıya, sterilite şartlarına maksimum dikkat gösterilerek konmalıdır.