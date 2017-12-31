Ah Hasan abi ah! Sen gittin ya boş buldular meydanı

İşte Ersoy Dede'nin o yazısı:

Herhalde bugünkü iktidarı desteklemek anlamında kullanacak olursak bu ifadeyi,

gelmiş geçmiş en 'yandaş' kalem Hasan Karakaya olmalıydı..

Fakat yandaşı olduğu siyaset, iktidar olana kadar, ona rejim, bol miktarda;

Baskılar, işkenceler, kelepçeler, gözaltılar, zindanlar.. almıştı..

Ve o baskı yıllarında, postal medyası Hasan Karakaya'yı açıktan hedef almış, akla hayale gelmeyecek suçlamalar yöneltmiş, haysiyet cellatlığı şöyle dursun, cezaevine tıkıp susturmak için yapmadığını bırakmamıştı..



Anayasa Mahkemesi Başkanı'nı öldürmek için kiralık katil tuttuğunu iddia eden gözü dönmüş caniler, Hürriyet gazetesi sütunlarından Karakaya'yı hedefe koymuş ateş ediyordu..



Direndi, azmetti, her geçen günü bir imtihan olarak gördü ve hak bildiği yolda mücadelesine devam etti..

Ve o hali, bugün güç karşısında kalemini teslim eden satılmışlara ders niteliğindeydi..

Bize zalime karşı nasıl dik, zulme karşı nasıl kararlı durmamız gerektiğini Hasan Abi öğretti..

Evet Hakk'ka yürüdüğü gün savunduğu siyaset iktidardaydı..

Evet Cumhurbaşkanı'nın uçağında, Erdoğan'ın sağındaki ilk koltuk onundu..

O da uçaktaysa eğer, o koltuğa başkası oturamazdı..

Gücü elinde tutan iktidar sahipleri için çok kıymetliydi Hasan Karakaya.

Cumhurbaşkanı, Başbakan, bakanlar, bürokratlar, diplomatlar bayılıyordu..

Peki sorun bakalım, o çok sevdiklerini bildikleri halde Hasan Karakaya,

bir bardak su istemiş mi kimseden?..



Hakkı olmayan bir kuruşa uzanmış mı eli?..

Onu hedefe koyan postal medyası, darbeye verdikleri desteğin karşılığı olarak hediye edilen yalılarda günlerini gün ederken, 'Yandaş' Hasan Karakaya'ya etmedik iftira bırakmadılar..

Ama o, gazeteden aldığı üç kuruş maaşla evini nasıl geçindirmeye çalışıyordu, kimse bilmez..

**

Hasan Abi hayatının hiç bir döneminde, zulme boyun eğmedi.. Zalime eyvallah etmedi..

Bir vakitler Akit gazetesinin reklam filminde söylendiği gibi; 'Gelene Paşam, gidene Hocam' demedi..



Gücü yettiğince direndi, nefesi yettiğince haksızlığı haykırdı..

Hem de.. Anladıkları dilden..

Ahh Hasan Abi Ah..



Şimdi olsan da ağız dolusu sövsen şu alçaklar sürüsüne…



Sen gittin ya boş bulmuşlar meydanı atıp tutuyorlar yine..

Olsaydın da keşke, yürekleri soğutacak şekilde bir kükreseydin hainlere..

Kemalistler, FETÖ'cüler, Susurlukçular, Ergenekoncular, Paşacılar, Hocacılar..

Herkes saldırdı Hasan Abi'ye..

Yerleşik düzen, İstanbul sermayesi, komprador burjuva aileler..

Haçlılar, siyonistler ve onların yerli işbirlikçileri..

Hepsinin hedefindeydi..

Kimsenin adamı olmadı..

**

Değerli dostlar.. Hasan Abi benim için çok çok önemliydi..

Her önemli hadisede önce Hasan Karakaya'yı arardım..

Önce onun sesini duymak isterdim..

"Bana istikamet çiz" derdim..

Sabırla tane tane anlatırdı.. Sıkılmadan, yorulmadan..

Kimin ne tezgahladığını, bundan sonra hangi hamlenin geleceğini, oyunu kimin kurduğunu anlatırdı bana..

Bir şey söyleyeyim mi size..

Öyle mübarek adamdı ki, öldüğünde hakkında ne yazacaklarını bile biliyordu..

Yanılmadı..

O aşağılık şerefsizler sürüsü öldüğü gün iftira yarışına girdiler..

Bugün ellerimden kayıp gideli iki yıl olmuş..

Öyle çok özlüyorum ki onu..

Ne güzel abimizdin sen Hasan Abi..

Ah Hasan Abi Ah...