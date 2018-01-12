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Ağzından çıkanı kulağı duymadı… Dünya çalkalanıyor… Bu b*k çukuru ülkeler!

Akıl hastası olduğu yönündeki iddialara 'istikrarlı bir dahi' olduğunu söyleyerek yanıt veren ABD Başkanı, Beyaz Saray'da ağzını bozup küfür etti.

12 Ocak 2018 Cuma 09:19
Ağzından çıkanı kulağı duymadı… Dünya çalkalanıyor… Bu b*k çukuru ülkeler!

ABD Başkanı Donald Trump'ın Oval Ofis'te mülteciler konulu bir görüşmede sinirlenerek "Bu bok çukuru ülkelerden niye bu insanları kabul ediyoruz?" cümlesini sarf ettiği bildirildi.

Washington Post gazetesinin duyurduğu haberle ilgili Beyaz Saray'dan bir yalanlama gelmedi.

Trump'ın bu cümleyi Afrika ülkeleri, El Salvador ve Haiti'yi kast ederek kullandığı da belirtildi.

Beyaz Saray sözcülerinden Raj Shah konu ile ilgili açıklamasında, "Washington'daki bazı politikacılar başka ülkeler için mücadele yolunu seçmiş olabilir ama Başkan Trump her zaman Amerikan halkı için savaşacaktır" dedi.

Shah açıklamasının devamında, "Başkan Trump, ulusumuza katkı verebilecek, ekonomimizi güçlendirecek ve topluma yararı olacak kişileri kabul etme konusunda kalıcı çözümler aramaktadır" dedi.

Trump'ın bu sözleri Cumhuriyetçi ve Demokrat partili milletvekilleri ile 'tarafsız bir mülteci anlaşması teklifi' üzerine gerçekleştirilen bir toplantıda sarf ettiği bildirildi.

Donald Trump'ın bu ülkeler yerine Norveç'ten mülteci almak yönünde bir çıkış yaptığı da belirtildi.

ABD Başkanı Trump'ın birkaç hafta önce de Haitili'ler için 'Hepsi Aidsli' ifadesini kullandığı bildirilmişti.

'Bölücü ve seçkinci'

Başkan Trump'ın küfürlü çıkışı sonrası Demokrat partili bazı vekiller tepki mesajları paylaştı.

Maryland vekili Elijah Cummings açıklamaların affedilmez olduğunuı söylerken, Kongre'deki tek Haiti kökenli Amerikan vatandaşı olan Cumhuriyetçi partili vekil Mia Love, Trump'ın 'nezaketsiz, bölücü ve seçkinci' açıklaması için özür dilemesi gerektiğini ifade etti.

Donald Trump bu hafta içinde ABD'de yaşama ve çalışma izni olan yaklaşık 200 bin El Salvadorlu'nun oturum izinlerini iptal etme kararı almıştı.

El Salvadorlulara, 2001'de ülkede büyük yıkım yaratan deprem felaketinin ardından Geçici Koruma Statüsü altında oturum izni verilmişti.

Trump yönetimi dört ay önce de selefi Barack Obama döneminde, Latin Amerikalı kaçak genç göçmenlerin sınırdışı edilmesini önlemek için konulan programa son vereceğini açıklamıştı.

 

Kaynak: BBC Türkçe

Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 09:19
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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