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ABD ağzındaki baklayı çıkardı: Nükleer savaş çok yakın

ABD'nin eski Genelkurmay Başkanı Mike Mullen, ABD ile Kuzey Kore arasında nükleer bir savaş ihtimalinin her zamankinden fazla olduğunu açıkladı.

02 Ocak 2018 Salı 11:31
ABD ağzındaki baklayı çıkardı: Nükleer savaş çok yakın

ABD'nin eski Genelkurmay Başkanı Mike Mullen, ABD ile Kuzey Kore arasında nükleer bir savaş ihtimalinin her zamankinden fazla olduğunu açıkladı.

Amerikan ABC kanalına konuşan Mullen, Kuzey Kore ile artan nükleer gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"ABD, Kuzey Kore ile nükleer bir savaşa her zamankinden daha yakın ve şu anda bu soruna diplomatik bir çözüm bulunma fırsatlarını göremiyorum." ifadesini kullanan Mullen, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasındaki sert söylemlere işaret etti.

'TRUMP SESSİZ KALAMAZ'

İki lider arasındaki "agresif" yaklaşımların ve söylemlerin göz ardı edilemeyeceğini kaydeden Mullen, Trump'ın nükleer kapasiteye kavuşabilecek bir Kuzey Kore'ye karşı sessiz kalmayacağını savundu.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Raymond McMaster'ın Kuzey Kore konusunda Trump'ı "makul şekilde yönlendirmeye" çalıştığını ifade eden Mullen, "Endişem, bu durumun ne kadar sürdürülebileceğiyle ilgilidir." yorumunu yaptı.

KİM'DEN 'NÜKLEER BUTON' TEHDİDİ

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yeni yıl konuşmasında ülkesinin nükleer ve füze programlarından vazgeçmeyeceğini belirterek, "nükleer butonun" daima masasının üzerinde olduğunu söylemişti.

Güney Kore'nin ulusal haber ajansı Yonhap'ın haberine göre Kim, devlet televizyonunda yaptığı yeni yıl konuşmasında, ABD ana karasının Kuzey Kore'nin nükleer vuruş menzilinde bulunduğunu iddia etmişti.

ABD Başkanı Trump, 20 Kasım'da Kuzey Kore'yi "teröre destek veren devlet" olarak tanıyacağını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından ABD, 21 Kasım'da ülkenin ticaret faaliyetlerini kısıtlamak için 1 kişi, 13 şirket ve 20 gemi hakkında yaptırım kararı almıştı.

Kuzey Kore, ABD'nin "teröre destek veren ülkeler" listesinde İran, Sudan ve Suriye'nin ardından 4'üncü sırada yer alıyor. Söz konusu listeye 2. kez eklenen ülke, George W. Bush tarafından 2008'de çıkarılmadan önce 20 yıl listede kalmıştı.

Haber Tarihi: 02 Ocak 2018 Salı 11:31
  1. Mike Mullen
  2. ABD
  3. Kuzey Kore1
  • MuratMurat47 dk önce
    O kadar insan hayatı iki kişinin iddialaşmasına bağlı olamaz.
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