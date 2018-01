Ağzında el bombasıyla Türk askerine saldırdı!

Afrin'deki operasyon sürerken New York Times gazetesi yeni bir algı operasyonuna imza attı. Gazete Afrin'de YPG/PKK’lı kadın bir teröristini Türk askerlerine yönelik bir intihar saldırısı gerçekleştirdiğini ve el bombasıyla bir tankı tahrip ettiğini yazdı.

New York Times'ın terör örgütünü "güzelleyen" haberinin büyük bir yalan olduğu kadın teröristin ağzında el bombasıyla Mehmetçiğe saldırmak isterken patladığı ortaya çıktı. Abdullah Ağar o teröristin fotoğrafını da yayınladı.

İşte Abdullah Ağar'ın paylaştığı yazı:

"The New York Times, PKK’nın ağzına bakıp, tuzağına düşünce tam bir yalan haberin altına imza attı. Ve yayımlanan bu yazı ‘Güvenilmez kaynak’, ‘yanlış bilgi’ ve ‘yalan haber’ üzerinden The New York Times’a yaptırılan bir algı mühendisliğine ya da kirli propagandaya dönüştü.

The New York Times’in amacını bilemem. Niyet ve maksadını da.

Bilinçli ya da bilinçsiz olup olmadığını da.

Ama yalan yanlışlarla dolu ve kirli emellere hizmet eden yazısını gerçeklerle deşifre edebilirim.

Olay şu:

28 Ocak 2018 tarihinde The New York Times’ta (@nytimes) Rod Norland (@rodnordland) imzalı ve aşağıda linki ekli bir haber yayımlandı.

Haberde kısaca;

1- YPG/PKK’lı kadın bir teröristin (Haberde ‘Kadın Kürt savaşçı’ deniyor) Suriye’deki Türk askerlerine yönelik bir intihar saldırısı gerçekleştirdiği.

2- El bombasıyla (!) bir tankın (!) tahrip ettiği (!).

3- Birkaç (!) Türk askerinin ölmesine neden olduğu.

4- Bu olay doğrulanırsa (!) bu durum YPG/PKK’nın (haberde ‘Kürtlerin’ diyor) Suriye’deki Türk güçlerine karşı ilk intihar saldırısı olacağı.

5- İntihar Bombacısı YPG/PKK’lının asıl adının Zuluh Hemo, kod adının Avesta Habur ve YPG/PKK (YPJ) mensubu olduğu.

6- Olayın 27 Ocak’ta meydana geldiği.

7- Gazete Rami Abdulrahman adlı ‘sözde’ bir gözlemciden aldığı ‘sözde’ yorumda da ‘sanki şahitmiş gibi’; “Bunun kasti bir intihar saldırısı olduğuna inanmadığı…” ‘amma velakin’ ve de ‘sanki şahitmiş gibi’: “Kahraman Avesta tanka saldırdı ve tankla birlikte kendini de havaya uçurdu” dediği ifade ediliyor.

Aynı haberde YPG/PKK medyasının haberi; “Türk tankının yakınında vücuduna sarılmış bombaları patlattığını" şeklinde verdiği ifade ediliyor.

Sonuçta biz, YPG/PKK’nın yalan haberlerine, gri ve kara propagandasına, algı mühendisliğine, asimetrik psiko-terörüne alışmıştık.

Şimdi buna dünyanın en prestijli gazetelerinden olan The New York Times’ın da dahil olduğunu görüyoruz.

Buradaki sorun şu:

The New York Times mı YPG/PKK’nın hedef ve menfaatlerine hizmet ediyor?

Yoksa YPG/PKK mı The New York Times’in hedef ve menfaatlerine.

Yoksa ortada yalan habercilik üzerinden icra edilen bir menfaat ortaklığı veya hedef alınmış ortak bir düşman mı var?

Öncelikle şunu söylemek gerek:

Bir el bombası ile bir tank imha edilemez ya da tahrip edici bir zarar verilemez, hatta paleti filan öyle filmlerdeki gibi attırılamaz.

PKK sitelerinin iddia ettiği gibi bedeninde patlayıcı sarılı bir insan, kendini patlattığı zaman, öyle tek parça filan kalamaz.

İlgili haberin aslına gelince:

Haberi The New York Times’te okuduktan sonra, kurgu bozukluğunu ve tutarsızlıkları görüp araştırmaya başladım.

Ve gördüğünü iddia edenlerle filan değil, hatta görenlerle bile değil, olayı birebir yaşayanlarla konuştum.

AĞZINDA EL BOMBASI VARDI

İşte kurdukları cümleler ve gönderdikleri fotoğraf!

- Yazıya eklediğim (gönderdikleri) resmin altına şunu yazmışlar: 2 gün önce aldığımız kadın YPG’li

- NYT haber yapmış, ama asparagas.

- Kendini patlatmadı. Yaralımız dahi olmadı.

- Ağzında el bombası vardı. “Teslim ol” dedik. Panikleyince mandal gevşedi ve patladı.

- Haberin içeriği, geride kalanlara (YPG/PKK’lılara) moral olsun diye, algı yapılmış.

Konuyu bilen herkes, fotoğraf ile cümleler arasındaki doğrusallığı ve bağı görebilir.

İsteyen olursa da fotoğrafın buzlanmamış olanını gönderebilirim.

İşte böyle dostlar.

Suriye’deki iç savaş, insanlık tarihinin en kanlı savaşlarından değil sadece.

İnsanlık tarihinin en kirli savaşı.

Doğrularla yanlışların, ilkelerle ilkesizliğin yer değiştirdiği pis bir savaş."