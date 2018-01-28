Ağrılı Nusret Hoca Hakk'a kavuştu

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle uzun süredir Erzurum’da tedavi gören Ağrılı Nusret Kocabay Hoca vefat etti.

Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin talebelerinden olan Ağrılı Nusret Kocabay Hoca, bugün öğle vaktinde tedavi gördüğü hastaneden hayatını kaybetti. Alınan bilgilere göre, Nusret Hoca'nın cenazesi yarın Ağrı Üniversitesi Camisinde kılınacak ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Bediüzzaman Said Nursi ile 3 defa görüştüğünü söyleyen Nusret Hoca, 3 ziyaretini de Emirdağ’da iken yaptığını ifade etmişti. Nusret Hoca ilk görüşmesini şöyle anlatmıştı:

"Üstad Hazretlerine üç ziyaretim vardır. Üçünü de Üstad Emirdağ'da iken yaptım. O zaman Ankara'da askerlik yapıyordum. Tuna apartmanı zemin katında iki adet teksir makinesi vardı. Birisi Tâhîri ağabeye, diğeri Âtıf Ural’a aitti. Demokrat hükümetinin o zamanki dâhiliye vekili Namık Gedik çok zâlimane hareket edip kitapları mahkemesiz müsadere ederek imha ediyordu. Kitaplar Eskişehir'e Üstadın tashihine ancak askerlerin bavullarında gidiyordu. Pilot Ahmet Yüzbaşı ile Pilot Başgedikli Nûri, ikisi de askerî pilot o zaman, kitapları biz askerlere veriyor, Üstada götürüyorduk. İlk ziyaretim böyle kitap götürerek oldu."

Kaynak: İLKHA