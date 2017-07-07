Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ağrıları şiddetlendi... Çipras ameliyat oldu!

Borç batağında olan Yunanistan'ın Başbakanı Aleksis Çipras'a fıtık operasyonu yapıldı.

07 Temmuz 2017 Cuma 20:37
Ağrıları şiddetlendi... Çipras ameliyat oldu!

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Çipras'ın, öğleden sonra başkent Atina'daki Evgenidion Hastanesine yatırıldığı ifade edildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Sağlık durumu iyi olan Aleksis Çipras'a fıtık operasyonu yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Başbakan, doktorlara ve tüm hastane çalışanlarına tüm kalbiyle teşekkürlerini iletiyor." ifadelerine de yer verildi.

AĞRILARI ŞİDDETLENDİ

Yunan basınında yer alan haberlerde ise Çipras'ın dün geceden bu yana ağrılarının şiddetlenmesi üzerine hastaneye kaldırıldığı bilgisine yer verildi.

YUNANİSTAN'DAKİ BORÇ KRİZİ

Yunanistan'da borç krizi devam ederken, borç karşılığı Almanlara havaalanları ve limanlar satıldı. Son dönemde Yunan basınında yer alan haberlerde otoyolları da ihaleye çıkarıldı.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 20:37
  1. Çipras fıtık ameliyatı oldu
  2. Yunanistan
  3. başbakan
  4. çipras
  5. bor
  6. hastane
  7. fıtık
  8. ameliyat
  9. alman
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kılıçdaroğlu: Biz de 15 Temmuz törenlerine katılacağız
    1. Kılıçdaroğlu: Biz de 15 Temmuz..
    2. ABD Büyükelçisi Bass'tan Afrin..
    3. Yurt, pansiyon, fabrika gibi yerlerde..
    4. 89'luk şair ninenin "Kader Yolu"
    5. Başbakan, Ankara'ya yüksek hızlı..
    6. Melania Trump otelde mahsur kaldı
    7. Ağrıları şiddetlendi... Çipras..
    8. 'Gaz sancın var' dedikleri kadın..
    9. Hevesleri kursaklarında kaldı.....
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine..
    11. Erdoğan'dan Japon Başbakan'a sitem: Ne..
    12. Her ziyareti olay... Trump sokakta..
    13. Alman milletvekilleri Türkiye'ye geliyor
    14. Ağaçtan düşen kadın ağır yaralandı
    15. Yargıtay Birinci Başkanı Cirit’ten..
    16. Hacı adayları 'Hac Okulu'nda kutsal..
    17. İşte 15 Temmuz'da camilerde yapılacak..
    18. Trump ve Putin ilk kez bir araya geldi
    19. TBMM Başkanvekili Aydın Türkiye’nin..
    20. Karısını öldüren şahıs cezaevinde..
    Esnaf ayaklandı! Avukatlar AVM'ye...
    Esnaf ayaklandı! Avukatlar AVM'ye...
    Sakarya'da Suriyeli hamile kadına tecavüz edip çocuğu ile birlikte öldürdüler!
    Sakarya'da Suriyeli hamile kadına tecavüz edip çocuğu ile birlikte öldürdüler!
    Türkiye'nin operasyonuna ABD'den komik itiraz!
    Türkiye'nin operasyonuna ABD'den komik itiraz!
    Rusya'dan PYD'ye ültimatom! 'terk edin'
    Rusya'dan PYD'ye ültimatom! 'terk edin'