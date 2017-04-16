Ağrı'da trafik kazası: 7 yaralı

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde minibüsle tırın çarpışması sonucu 6'sı çocuk 7 kişi yaralandı.

Ağrı'da trafik kazası: 7 yaralı
Eklenme: 16 Nisan 2017, 14:47

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde minibüsle tırın çarpışması sonucu 6'sı çocuk 7 kişi yaralandı.

Siyament Gezer'in (35) kullandığı 06 BD 3490 plakalı minibüs, Ağrı-Erzurum karayolunun Güneykaya köyü mevkisinde karşı yönden gelen yabancı plakalı tırla çarpışarak devrildi.

Sürücülerin yaralanmadan atlattığı kazada minibüsteki aynı aileden Asya (7), Ayaz (3), Esma (4), İpek (3), Cesur (1), Fatma (5) ve Emine Gezer (17) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Eleşkirt Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

 
EtiketlerErzurumAğrıAsyaEleşkirt
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

Yeni Akit
Gündeme dair önemli haberler ve son dakika gelişmeleri anında bilgisayarınızda!
Masaüstü bildirimlerini almak ister misiniz?