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Ağrı'da temizlik yaparken bu hale geldi!

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde evinde temizlik yaparken lavabo açıcıya sıcak su döken kadının yüzü feci şekilde yandı.

28 Temmuz 2017 Cuma 09:45
Ağrı'da temizlik yaparken bu hale geldi!

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde yaşayan Halime H., önceki gün evinde temizlik yaparken lavaboya açıktan aldığı toz lavabo açıcısını döktü. Kaynattığı sıcak suyu da lavaboya döken kadının yüzü ve elleri, oluşan asit buharıyla feci şekilde yandı. Evde tek başına olan kadının yaşadığı acıyla bağırması üzerine yardımına gelini koştu. Çevredekilerin yardımıyla Ağrı Devlet Hastanesine götürülen kadın burada yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum Bölge eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Gözlerine kadar yüzü ve elleri yanan 56 yaşındaki kadın Yanık Tedavi Merkezinde tedavi altına alındı. Yüzü ve elleri sarılan kadını görenler büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Yaşadığı olayı İhlas haber Ajansı'na (İHA) anlatan Halime H., "Evde tek başıma temizlik yapıyordum. Lavaboyu da temizlemek için deterjan satılan yerden aldığımız tozu döktüm. Kaynattığım sıcak suyu da lavaboya dökünce birden buhar çıktı. Yüzüme hiçbir şey sıçramadı ama buharla yandım" dedi.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2017 Cuma 09:45
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