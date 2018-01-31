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Ağrı'da şiddetli çatışma: Şehit ve yaralı var!

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada bir er şehit oldu, bir uzman çavuş yaralandı.

31 Ocak 2018 Çarşamba 20:43
Ağrı'da şiddetli çatışma: Şehit ve yaralı var!

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilçedeki Gürbulak Sınır Kapısı yakınlarındaki Şehit Piyade Er Haşim Türkoğlu Karakolu'nda görevli güvenlik güçleri, sınır devriyesi yaparken bir grup PKK'lı terörist ile sıcak temas sağladı.

Çıkan çatışmada bir er ile bir uzman çavuş yaralandı.

Yaralı askerler ambulanslarla Doğubayazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı er buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı, uzman çavuş Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede operasyon başlatıldı.

Haber Tarihi: 31 Ocak 2018 Çarşamba 20:43
  1. Şehit Piyade Er Haşim Türkoğlu Karakolu
  2. Gürbulak Sınır Kapısı
  3. PKK'lı teröristler
  4. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi
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