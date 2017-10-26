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Ağrı'da polis tespit etti! Ucuz otomobil almak için...

Polis bazı kişilerin heyet raporu vermeye yetkili bir hastanenin bilgi sistemlerine sızarak usulsüz "engelli sağlık kurulu raporu" düzenlediklerini tespit etti.

26 Ekim 2017 Perşembe 06:48
Ağrı'da polis tespit etti! Ucuz otomobil almak için...

Çalışmalar sonucu, zanlıların ÖTV indirimli yüksek modelli otomobilleri satın alıp devleti zarara uğrattıkları ayrıca devletin engellilere tanıdığı bazı haklardan usulsüz olarak yararlandıkları ya da bazı kişilerin yararlanmasını sağladıkları belirlendi.

POLİS 91 KİŞİNİN İFADESİNİ ALDI

Bu süreçte polis ekipleri, 63'ü şüpheli 91 kişinin ifadesini alındı. Yaklaşık 5 ay süreyle teknik ve fiziki takibe alının zanlılara yönelik Ağrı ve 2 ayrı şehirde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, T.A, E.İ, C.G, M.Ö, M.D, Ö.A, S.Ş. ve Ö.A gözaltına alındı, bol miktarda usulsüz düzenlenmiş özürlü sağlık kurulu raporu ve 40 lüks otomobil ele geçirildi.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2017 Perşembe 06:48
  1. Engelli
  2. Rapor
  • CCC MEVLÜT CCC MEVLÜT 22 dk önce
    Genelleme yapma farkindaysan güneş doğudan doguyor
  • AliAli2 sa önce
    Bu işin doğusu batısı olmaz ..
  • ManatManat3 sa önce
    Kendisi kullanmayacaksa sakatlara araba verilmesi taraftarı değilim. Herkes yaslı ana babası adına araba alıyor
  • Türkiye Türkiye 4 sa önce
    DOĞUDAN NE ZAMAN HAYIRLI BİR HABER GELİRKİ .

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