Ağrı’da PKK ve FETÖ operasyonu: 17 kişi enselendi

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve örgüte finansal destek sağlayan şüphelilerin yakalanmalarına yönelik son 10 gün içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda aralarında iş adamı, esnaf, mühendis ve askerlerin bulunduğu 8 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Ayrıca PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak ve PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak suçları kapsamında son 10 gün içerisinde ilimiz merkezi ve ilçelerimizde 17 şüpheli yakalanmıştır. 2 şüpheli mahkemece tutuklanırken, 9 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Diğer şüpheliler ise işlemleri sonrası serbest bırakılmıştır" ifadelerine yer verildi.