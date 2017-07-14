Başakşehir Üniversitesi - Sınırsız Gelecek
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ağrı’da PKK ve FETÖ operasyonu: 17 kişi enselendi

Ağrı’da FETÖ/PYD’ye finansal destek sağlayan kişilere yapılan operasyonda 8 kişi, PKK propagandası yapan şahıslara düzenlenen operasyonda ise 17 kişi yakalandı.

14 Temmuz 2017 Cuma 10:53
Ağrı’da PKK ve FETÖ operasyonu: 17 kişi enselendi

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve örgüte finansal destek sağlayan şüphelilerin yakalanmalarına yönelik son 10 gün içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda aralarında iş adamı, esnaf, mühendis ve askerlerin bulunduğu 8 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, "Ayrıca PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak ve PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak suçları kapsamında son 10 gün içerisinde ilimiz merkezi ve ilçelerimizde 17 şüpheli yakalanmıştır. 2 şüpheli mahkemece tutuklanırken, 9 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Diğer şüpheliler ise işlemleri sonrası serbest bırakılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2017 Cuma 10:53
  1. Ağrı
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sosyal medyada Filistin halkına çağrı
    1. Sosyal medyada Filistin halkına çağrı
    2. Isparta'da kesilen ağacını omuzladı,..
    3. Adana'da dikenli incirle serinliyorlar
    4. Whatsapp'ta yeni dönem başlıyor
    5. Zlatan Ibrahimovic LA Galaxy ile..
    6. 'FETÖ'cülerin idamını görürsem çoluk..
    7. Göztepe çıldırdı! Bir transfer daha
    8. Turkcell'den 15 Temmuz'a özel iletişim..
    9. Skandal tişörte tokat gibi cevap!
    10. "Kur'an-ı Kerim'i okuyan güzel..
    11. Östersunds’ta, golleri atan iki..
    12. Yazıklar olsun darbeye sevinen kanı..
    13. Formula 1'de sıradaki durak...
    14. Cengiz Özyalçın: Canımdan Can Gitti
    15. Trafik kazasında traktör ikiye ayrıldı
    16. Suikast timini nasıl yakaladıklarını..
    17. Galatasaraylı taraftardan sosyal..
    18. Yusuf Yazıcı'nın bonservis bedeli 82..
    19. Arap ülkelerinden geri vites!..
    20. Cuntacı hainlere geçit vermeyen..
    Demirtaş'ın hapis cezası bozuldu
    Demirtaş'ın hapis cezası bozuldu
    Tatbikat var diye 'kandırılıp' köprüye götürülen ana kuzuları: ''Ordu yönetime el koydu. Tayyip yok, güneşli günler bizi bekliyor''
    Tatbikat var diye 'kandırılıp' köprüye götürülen ana kuzuları: ''Ordu yönetime el koydu. Tayyip yok, güneşli günler bizi bekliyor''
    Katar'dan flaş Türkiye kararı! Bu gece geliyor
    Katar'dan flaş Türkiye kararı! Bu gece geliyor
    Skandal tişört sonrası flaş karar!
    Skandal tişört sonrası flaş karar!