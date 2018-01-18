Ağrı'da otomobil nehre uçtu: 2 kişi yaralı

Tutak ile Hamur ilçeleri arasında meydana geldi. Hamur’dan Tutak’a gitmekte olan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taklalar atarak Murat Nehri’ne uçtu.

Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralı 2 kişiyi ambulansla Tutak Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.