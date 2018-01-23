Ağrı’da minibüs devrildi

Doğubayazıt ilçesinde yasa dışı yollardan kentte giren Afganistan ile Pakistan uyruklu 51 göçmeni taşıyan Mehmet Ö. yönetimindeki 47 PA 437 plakalı minibüs, Çevre Yolu Sanayi Sitesi Kavşağı'nda devrildi.

Kazada, aralarında biri hamile kadın, 10'u çocuk olmak üzere 33 kaçak göçmen yaralandı.

Aralarında 2 ağır yaralının da bulunduğu yaralılar, Ağrı’daki farklı hastanelere kaldırıldı.

Sürücü Mehmet Ö. ile 18 göçmen polislerce gözaltına alınıp sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.