Ağrı’da minibüs devrildi
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 51 göçmeni taşıyan minibüsün kaza yapması sonucu aralarında hamile bir kadın ile 10 çocuğun da bulunduğu 33 kişi yaralandı.23 Ocak 2018 Salı 14:35
Doğubayazıt ilçesinde yasa dışı yollardan kentte giren Afganistan ile Pakistan uyruklu 51 göçmeni taşıyan Mehmet Ö. yönetimindeki 47 PA 437 plakalı minibüs, Çevre Yolu Sanayi Sitesi Kavşağı'nda devrildi.
Kazada, aralarında biri hamile kadın, 10'u çocuk olmak üzere 33 kaçak göçmen yaralandı.
Aralarında 2 ağır yaralının da bulunduğu yaralılar, Ağrı’daki farklı hastanelere kaldırıldı.
Sürücü Mehmet Ö. ile 18 göçmen polislerce gözaltına alınıp sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.