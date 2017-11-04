Ağrı'da meydan muharebesi gibi kavga
Ağrı'da iki aşiret grubu arasında çıkan taşlı sopalı kavga böyle görüntülendi.04 Kasım 2017 Cumartesi 22:11
Alınan bilgiye göre, Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde aralarında husumet olduğu iddia edilen kalabalık 2 grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada sandalyeler havada uçuştu, cadde adeta savaş alanına döndü. 5 kişinin yaralandığı kavga nedeniyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, hastane ve olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.