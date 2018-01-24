Ağrı'da dondurucu soğuklar yerini kar yağışına bıraktı

Termometrelerin dün sıfırın altında eksi 15 derece ölçüldüğü Ağrı’da, sabaha doğru kar yağışı etkili oldu. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar yürümekte güçlük çekti. Eski Van Caddesi başta olmak üzere birçok yerde iş yerlerini açmaya gelen esnaflar ise, iş yerlerinin önünü küreklerle temizlerken, sürücüler de kar altında kalan araçlarını fırçalarla temizledi. Kar kalınlığının 10 santimetre ölçüldüğü kentte sürücülerde ilerlemekte güçlük çekti. Günlük yaşamında olumsuz etkilendiği kentte, ağaçlarda kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. kentte kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Eski Van Caddesi’nde iş yerlerinin önünde biriken karı temizleyen esnaflar, havaların son günlerde çok soğuk olduğunu belirterek, kar yağışının azda olsa havaları yumuşattığını söyledi. Kar yağışının bir anda bastırdığını ifade eden esnaflar, havaların daha da soğuyacağını dile getirdi.