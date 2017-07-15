Ağrı’da “Bu Bayrak Bize Emanet” projesi

15 Temmuz etkinlikleri kapsamında 81 ilden 250 genç, darbe girişiminde şehit düşen 250 vatandaşının temsilen ‘Bu Bayrak bize emanet’ parolasıyla koşacak. İllerinden ellerinde Bayraklarla uğurlanacak gençlerin son durağı Ankara olacak. Ağrı’da Abide Meydanında şehit aileleri ve katılımcılar tarafından düzenlenen “Bu Bayrak Bize Emanet” projesi kapsamında, Ağrı’dan gidecek 2 gence şehit aileleri tarafından şanlı Türk Bayrakları teslim edildi. Ağrı’dan seçilen Emrah Taylan ve Muhammed Aslan 81 ilden katılan 250 genç ile birlikte 15 Temmuz gecesi şehit ailelerinden aldıkları Bayrakları Meclis’te Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teslim edecekler. Bayrak teslim töreninde konuşan AK Parti Ağrı İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed İkbal Gülçin,”Şehitlerimizden aldığımız şanlı bayrağımızı, ömrümüzün son anına kadar emanetimiz bilerek ve bu kutlu vazifeyi her an yaşayarak, şehitlerimizin hatırasına sahip çıkacağız. İşte bu gün burada, Bu bayrak bize emanet sloganı ile şanlı bayrağımızı teslim alarak arkadaşlarımızı gazi meclisimize doğru yola çıkarak, Cumhurbaşkanımıza şehitlerimizin emaneti olan bayrağımızı takdim edecekler. Bu vesile ile başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere ahrete irtihal etmiş olan şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, yakınlarına yüce Allah’tan sabırlar niyaz ediyorum”dedi.