Ağrı’da art arda iki deprem meydana geldi

Edinilen bilgilere göre, merkez üssü Eleşkirt ilçesinde saat 19.43’te 3.2 ve 19.51’de 3.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem sonrası ilçede yaşayan vatandaşlar panik yaşadı. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetmeliği Başkanlığı (AFAD) deprem tespitine göre, sarsıntını 7 kilometre ile 3 kilometre derinlikte oluştuğu açıklandı.