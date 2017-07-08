Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ağrı’da 15 Temmuz fotoğraf sergisi açılıyor

Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi Açılıyor. Taşlıçay’da 15 Temmuz gecesi darbeye karşı duran ve ilçe halkı tarafından çekilen en güzel karelerin seçilerek toplanacağı sergi düzenleniyor.

08 Temmuz 2017 Cumartesi 19:17
Ağrı’da 15 Temmuz fotoğraf sergisi açılıyor

Taşlıçay Gazeteciler Cemiyeti’nin ev sahipliği yaptığı en güzel fotoğraf sergisine şimdiden büyük destekler geldi. Taşlıçay Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Hüseyin Arslan; "FETÖ darbe girişiminde karanlık güçlerin amaçları iç savaşı başlatarak, ülkeyi parçalamaktı. Ancak bizi bölmek isterken birbirimize kenetlenmemizi sağladılar. Bu tarihi gecede tüm ülkemizde şehit ve gaziler verdik, unutulmayacak bir tarihi günü demokrasi gücü ile beltaraf ettik. işte bu güzel gücün en güzel karelerini, 15 Temmuz Şehit ve Gaziler gününde sergileyerek halkımıza sunacağız." diye konuştu.

Taşlıçay Gazeteciler Cemiyeti tarafından hazırlanan sergi, bir hafta açık kalacak. Ayrıca fotoğraf sergilerine katılanlara ödüller taktim edilecektir. Ağrı ve diğer ilçe halkının davetli olduğu Sergi 17 Temmuz’da başlayacak 24 Temmuz’da sona erecek.

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2017 Cumartesi 19:17
  1. Ağrı
  2. Taşlıçay
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye düşmanı Cem, Almanya'ya toz kondurmadı!
    1. Türkiye düşmanı Cem, Almanya'ya toz..
    2. Alaçatı sörf şenliği başladı
    3. Sünnet olan şehit çocukları 'kırmızı..
    4. Safranbolu'da Geleneksel Lezzet..
    5. "Bölgede terör adacıkları..
    6. Kur'an'la taçlandılar
    7. 'Kırmızı plakalı' araç onlara tahsis..
    8. "Suriyeliler kirli provokasyonlara..
    9. Avrupa'ya net mesaj: Asla izin..
    10. Sri Lanka'da 'Şehit Halil Kantarcı..
    11. KKTC Türkiye'ye mi katılacak?..
    12. Irak'ın bölünmesini isteyen gazeteciye..
    13. Suriye'nin Türkiye sınırına 'devrim..
    14. Şanlıurfa'da terör operasyonu: 16..
    15. ByLock yazışmaları ortaya çıktı:..
    16. Filistinli gazetecilerden gözaltına..
    17. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı..
    18. Titi ve Ekong resmen Bursaspor'da
    19. Hakkari'de iş makineleri taşıyan..
    20. Manisa’da orman yangını
    Erdoğan bu fotoğraf karesine neden girmedi?
    Erdoğan bu fotoğraf karesine neden girmedi?
    ByLock’u 'Arama Tarama Mesulü' yüklüyor kumpasları ‘Bilgi İşlem Mesulü’ kuruyor
    ByLock’u 'Arama Tarama Mesulü' yüklüyor kumpasları ‘Bilgi İşlem Mesulü’ kuruyor
    64 yıllık dev firma üretimini durdurdu!
    64 yıllık dev firma üretimini durdurdu!
    Ümit Özdağ yeni partinin liderini açıkladı!
    Ümit Özdağ yeni partinin liderini açıkladı!