Ağrı’da 15 Temmuz fotoğraf sergisi açılıyor

Taşlıçay Gazeteciler Cemiyeti’nin ev sahipliği yaptığı en güzel fotoğraf sergisine şimdiden büyük destekler geldi. Taşlıçay Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Hüseyin Arslan; "FETÖ darbe girişiminde karanlık güçlerin amaçları iç savaşı başlatarak, ülkeyi parçalamaktı. Ancak bizi bölmek isterken birbirimize kenetlenmemizi sağladılar. Bu tarihi gecede tüm ülkemizde şehit ve gaziler verdik, unutulmayacak bir tarihi günü demokrasi gücü ile beltaraf ettik. işte bu güzel gücün en güzel karelerini, 15 Temmuz Şehit ve Gaziler gününde sergileyerek halkımıza sunacağız." diye konuştu.

Taşlıçay Gazeteciler Cemiyeti tarafından hazırlanan sergi, bir hafta açık kalacak. Ayrıca fotoğraf sergilerine katılanlara ödüller taktim edilecektir. Ağrı ve diğer ilçe halkının davetli olduğu Sergi 17 Temmuz’da başlayacak 24 Temmuz’da sona erecek.