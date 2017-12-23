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Ağrı merkezli dolandırıcılık operasyonu: 16 tutuklama

Ağrı merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 20 kişiden 16'sı tutuklandı.

23 Aralık 2017 Cumartesi 11:45
Ağrı merkezli dolandırıcılık operasyonu: 16 tutuklama

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri 4 aylık çalışmanın ardından Ağrı merkezli Iğdır, Van ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

20 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda, kendilerini Ağrı Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü memuru gibi tanıttıkları, vatandaşları büyükbaş ya da küçükbaş hayvan satmak için Ağrı'ya çağırdıkları, kendilerine ait olmayan hayvanları kendilerininmiş gibi gösterdikleri, paraları aldıktan sonra da ortadan kayboldukları iddia edilen 20 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların vatandaşları bu şekilde Ağrı'da 10, Van'da 2 ve Iğdır'da bir kez dolandırdıkları tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından, "suç işlemek amacıyla örgüt kurup nitelikli dolandırıcılık yaptıkları" iddiasıyla adliyeye sevk edilen zanlılardan biri savcılıkça, 3'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aralarında çete lideri olduğu iddia edilen İ.C.'nin de bulunduğu 16 zanlı tutuklandı.

Haber Tarihi: 23 Aralık 2017 Cumartesi 11:45
  1. Ağrı
  2. çete
  3. hayvan dolandırıcılığı
  4. tutuklanma
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