Ağrı kırsalındaki terör hedeflerine hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Ağrı kırsalında düzenlenen hava harekatında PKK'lı teröristlerin barınma yerleri ve silah mevzileri imha edildi.



Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Ağrı kırsalında terör örgütü mensupları tarafından kullanılan iki hedefe hava harekatı düzenlendi belirtildi.

Harekat sonucu hedefler imha edilirken, savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndüğü bildirildi.

Kaynak: AA

