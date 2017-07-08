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Ağrı kırsalındaki terör hedeflerine hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Ağrı kırsalında düzenlenen hava harekatında PKK'lı teröristlerin barınma yerleri imha edildi,

08 Temmuz 2017 Cumartesi 19:52
Ağrı kırsalındaki terör hedeflerine hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Ağrı kırsalında düzenlenen hava harekatında PKK'lı teröristlerin barınma yerleri ve silah mevzileri imha edildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Ağrı kırsalında terör örgütü mensupları tarafından kullanılan iki hedefe hava harekatı düzenlendi belirtildi.

Harekat sonucu hedefler imha edilirken, savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndüğü bildirildi.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2017 Cumartesi 19:52
  1. PKK
  2. Ağrı
  3. Türk Silahlı Kuvvetleri
  4. Genelkurmay Başkanlığı
  5. TSK
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