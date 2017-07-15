Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde “ Türk Demokrasi Tarihinin En Uzun Gecesi 15 Temmuz” Paneli Düzenlendi

Kültür Kongre Merkezi Anadolu Konferans Salonunda düzenlenen panele Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Önder Şimşek, kurum amirleri ile akademik ve idari personel katıldı. Kur-an’ı Kerim tilavetiyle başlayan panelde açılış konuşmasını yapan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, “Bir yılını geride bıraktığımız 15 Temmuz’u iyi okumalıyız. 15 Temmuz, vatan hainlerinin bir işgal hareketiydi, bir iç savaş planıydı. Türkiye’nin demokrasisine, barış ve huzur ortamına yönelik bir darbe girişimiydi” dedi. Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut sözlerini şu cümlelerle devam ettirdi; “O karanlık ve uzun gecede ülkemizi büyük bir felaketten kurtaran, Allah’ın izniyle şehitlerimiz ve gazilerimizdi. Bu Aziz Millet, birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin en güzel örneğini gösterdi. Demokrasi nöbetleriyle de bunu pekiştirdi, biz bugün bu paneli gerçekleştirebiliyorsak, bunu Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 250 şehidimize, 2500 civarında ki gazimize ve Aziz Milletimizin ferasetine, birlik ve beraberliğine borçluyuz. Allah bu Aziz Milletle beraberdi. Zira herkesin bir hesabı varsa, Rabbimizin de bir hesabı vardı. Bizler 15 Temmuz ruhunu unutmamalıyız ve unutturmamalıyız. 15 Temmuzdan ders çıkarıp birliğimizi ve huzurumuzu bozmak isteyenlere fırsat vermemeliyiz. Unutmamalıyız ki, hain emelleri olanlar, hiçbir zaman bu hainliklerinden vazgeçmeyecekler. Bu yüzden bizler FETÖ’cü hainleri içimizde barındıramayız. Bunlarla mücadeleden asla vazgeçemeyiz.”

Panel Moderatörü Yrd. Doç. Dr. İbrahim Özgül ise, “Demokrasi halkın devlete taşınmasıdır, darbeye kalkışan kişiler halkı hor görerek devletle bütünleşmesine engel olmuşlardır. Ne zaman ki devlet milletle bütünleşmişse dünyada söz sahibi olmuş ve ekonomisi gelişmiştir. Cumhuriyet tarihimizde yedi defa darbeye maruz kalmış bir milletiz. Ancak bu memleketin emlakçıdan satın alınmadığı, son kullanma tarihinin olmadığı tek şeyin vatan olduğu bildirdik dünyaya. 15 Temmuz ihanet gecesinde meydanlara inerek liderinin peşinden giden bu millet Halide Edip Adıvar’ın bir asır önce Sultan Ahmet Meydanın haykırdığı ‘Yer üstünde şerefsizce yaşamaktansa yer altında şerefli ölürüm’ dedi.Bu millet, iç ve dış mihraklara karşı milli birlik ve beraberliği, demokrasiyi ömürlerine kazıdı” şeklinde konuştu.

Panelist Yrd. Doç. Dr. Ahmet Edi, 15 Temmuz Hain darbe girişimi gerçekleşseydi neler olurdu? Batı Dünyası terör örgütü FETÖ’yü kullanarak Sevr’i gerçekleştirmeyi hedeflemişlerdi, bu millet milli mücadeleyi tekrarlayarak Vatanın demokrasisini kurtarmıştır başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi. Panelist Yrd. Doç. Dr. Yusuf Söylemez ise Terör örgütü FETÖ’nün medya üstünden yürüttüğü algı operasyonu, 15 Temmuz hain gecede yaşananlar, 15 Temmuz 2016 gecesi Türkiye Radyo Ve Televizyon Kurumu (TRT)’nda okutulan darbe bildirisi söylem analizi, 28 Şubatta ve Muhsin Yazıcıoğlu suikastinde terör örgütü FETÖ izleri başlıklı sunumlarını yaptı.

Panel plaket takdiminin ardından sona erdi.