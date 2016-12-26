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Ağrı doğalgaz dağıtım ihalesi sonuçlandı!

EPDK, Türk Lirası ile ilk ihalesini gerçekleştirdi. Ağrı il merkeziyle Doğubayazıt ilçesi doğalgaz dağıtımı için yapılan lisans ihalesinde en düşük teklifi Aksa Doğalgaz Dağıtım AŞ verdi.

Ağrı doğalgaz dağıtım ihalesi sonuçlandı!
Eklenme: 26 Aralık 2016, 20:46
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından düzenlenen ve ilk Türk lirası cinsinden yapılan ihaleye 5 şirket teklif verdi.

EPDK Başkan Yardımcısı Mehmet Ertürk'ün ihale komisyonu başkanlığını yaptığı ihalede, önce 5 şirketin evraklarının bulunduğu ilk zarflar açıldı. Daha sonra teklifleri ihale şartnamesine uygun bulunan 5 şirketin birim hizmet ve amortisman bedellerinin bulunduğu ikinci zarflar açıldı.

İkinci zarfların açılmasının ardından en düşük 3 teklif sahibi Aksa Doğalgaz Dağıtım AŞ, Fernas İnşaat AŞ ve Alöz Mühendislik Nak. İnş. Pet. Otom. San. ve Tic. Ltd. Şti. temsilcileri açık eksiltmeye davet edildi.

 

Açık eksiltmenin ikinci turunda Alöz Mühendislik temsilcisi teşekkür ederek ihaleden çekildi.

Açık eksiltmenin 22. turunda Fernas İnşaat AŞ kilovatsaat başına 4,465, Aksa Doğalgaz Dağıtım AŞ ise 4,460 kuruş birim hizmet amortisman bedeli verdi. 23. turda Fernas İnşaat AŞ temsilcisi ihaleden çekildiklerini açıkladı. Böylece ihalede en düşük teklifi kilovatsaat başına 4,460 kuruş ile Aksa Doğalgaz Dağıtım AŞ verdi.

İHALEYE TEKLİF VEREN DİĞER 4 FİRMA VE ÖNERDİKLERİ RAKAMLAR ŞÖYLE:

- Fernas İnşaat AŞ: 4,465 kuruş / kilovatsaat kuruş

- Alöz Mühendislik Nak. İnş. Pet. Otom. San. ve Tic. Ltd. Şti.: 5,165 kuruş / kilovatsaat

- Siirt Batman Doğalgaz Dağıtım AŞ: 5,390 kuruş / kilovatsaat

- Akmercan Turizm Taşımacılık İnşaat Güvenlik Sistemleri Temizlik Gıda San. Tic. Ltd. Şti.: 9,937 kuruş / kilovatsaat

 
EtiketlerEPDKağrıtl
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