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Ağrı Dağı'nda terör örgütü PKK'ya ait güdümlü tanksavar füzesi bulundu

Ağrı Dağı'nda bir mezrada bulunan, terör örgütü PKK'ya ait AT-4 Spigot güdümlü tanksavar füzesi imha edildi.

01 Ağustos 2017 Salı 18:34
Ağrı Dağı'nda terör örgütü PKK'ya ait güdümlü tanksavar füzesi bulundu

Ağrı Dağı'nda bir mezrada, terör örgütü PKK'ya ait güdümlü tanksavar füzesi ele geçirildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen istihbarat çalışmalarının ardından, 29 Temmuz 2017'de Ağrı Dağı Cebekümbet mezrası yakınlarında yapılan arazi taraması sonucu terör örgütü PKK tarafından arazide kullanıldığı belirtilen AT-4 Spigot güdümlü tanksavar füzesi ele geçirildi.

Tanksavar füzesi, incelemelerin ardından imha edildi.

 

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 18:34
  1. Ağrı
  2. tanksavar füzesi
  3. Terör
  4. Anadolu Ajansı
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