Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ağrı Dağı'na İran ve Nahçıvan'dan turistler akın ediyor

Türkiye'nin en büyük milli parkları arasında yer alan Ağrı Dağı Milli Parkı, sulak alanların  da sunduğu ekosistem güzelliğiyle görenleri hayran bırakıyor

07 Temmuz 2017 Cuma 16:44
Ağrı Dağı'na İran ve Nahçıvan'dan turistler akın ediyor

Yurdun en büyük milli parklarından Ağrı Dağı Milli Parkı, doğal güzellikleriyle adeta misafirlerini büyülüyor.

Türkiye'nin İran, Nahçıvan ve Ermenistan sınırında yer alan Ağrı Dağı Milli Parkı, barındırdığı yeşil alanlar, kaynak suları ve yaban hayvanlarıyla ilgi çekiyor.

Ağrı Dağı'nın eteğinden çıkan kaynak sularıyla beslenen Karasu çayının da içinde bulunduğu milli parktaki sulak alanlar, bir yandan bitki örtüsü bir yandan el değmemiş doğasıyla birçok yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor.

Başta kaplumbağa, yılan, ördek, kuş, kurbağa ve balık türleri olmak üzere birçok hayvana ev sahipliği yapan alan, dış güzelliğinin yanı sıra su altı güzellikleriyle de adeta hayran bırakıyor.

Uzunluğu yaklaşık 30 kilometreyi bulan sulak alanların ziyaret edilmesi durumunda yol boyunca farklı coğrafi güzellikler ile yaban hayvanlarına rastlamak mümkün.

Iğdır Orman ve Su İşleri Müdürü Mete Türkoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halk arasında Karasu Sazlığı diye adlandırılan bölgenin Iğdır yöresi için doğal bir zenginlik olduğunu söyledi.

Milli park sınırlarında bulunan alanın birçok güzelliği barındırdığını anlatan Türkoğlu, "Aras ve Karasu'dan gelen sularla beslenen alanlar doğal yaşam ve kuşlar için uygun bir ortam oluşturmaktadır. Suyun olduğu her yerde canlı varlığı vardır, bu alan Iğdır'ın biyoçeşitliliğine birçok katkıda bulunmaktadır.  Örneğin burada 72 kuş türü hiç göç etmeden yemlenme alanı buldukları için başka bir yere gitmiyorlar." dedi.

"AĞRI DAĞI'NIN BUZULLARINDAN BESLENMEKTE"

Bölgenin en geniş ekosisteme sahip alanlarından birinin Ağrı Dağı Milli Parkı olduğunu anlatan Türkoğlu, şunları aktardı:

"Milli parktaki sulak alan Aras Nehri'nden gelen bir kol ve Ağrı Dağı'nın buzullarından beslenmekte. Buradaki suların büyük çoğunluğu Ağrı Dağı'nın sularıyla besleniyor. İlerisinde bir kaynak var, oradan akan suların da yardımıyla buradaki gölet ve göller oluşmakta. Ekosistemin olmadığı yerde ne tarımsal ürün ne de insanlar için yararlı bir şey vardır. Buradaki ekosistem,  güzelliğin ve hayvan çeşitliliğinin olması, doğadaki besin zincirini sağlıyor.  Ayrıca tarımsal katkıda bulunacak her türlü hayvanın yaşadığı bir ortamdır."

 Milli parkta fotoğraf çalışması yapan doğaseverlerden Coşkun Oluz,  "Biz gönüllü çevre dostları olarak bu alanda çalışma sürdürüyoruz. Bu alan ziyaretçilerine oldukça doğal bir manzara sunuyor, fotoğraf düşkünleri için çok güzel manzaralar var. Bugün yine arkadaşlarla burada çok güzel çalışmalar yaptık.  Havadan ve yerden güzel fotoğraflar aldık." ifadelerini kullandı. 

Yöreye yabancı konukların da ilgi gösterdiğini söyleyen Oluz,  "İran'dan gelen dağcı arkadaşlar var, burayı onlara da anlatmıştık, merak edip  geldiler. Nahçıvan'dan iki arkadaşımız var. Birçok kuş türünü barındıran bu alan  komşu ülkelerimizden İran ve Nahçıvan'dan birçok turisti buraya çekiyor." diye  konuştu.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 16:44
  1. Ağrı Dağı
  2. İran
  3. Ermenistan
  • Turab RzayevTurab Rzayev9 sa önce
    Yukarida ermeni yazmissin asagida Nahcivan. Ne alaka ?
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Merkel'den Hamburg olayları ve polis yorumu
  1. Merkel'den Hamburg olayları ve polis..
  2. Kaç Suriyeli ülkesine döndü? Bakan..
  3. Galatasaray'da Sneijder depremi!..
  4. Almanya'da bakanlar mahsur kaldı!
  5. Gaziantep'te patlama!
  6. ABD Büyükelçisi'nden flaş açıklama:..
  7. Türk gemisi 4 bin ton malzemeyi..
  8. Bahçeli'den ülkücülere CHP yürüyüşü..
  9. Kaymakama suikast girişimiyle ilgili..
  10. Ölüm dünyaya ait işleri bir anda..
  11. Bağcılar’da Evlendirme Dairesi’nde..
  12. BM'de kabul edildi, ABD ve İngiltere..
  13. PSA Grubu, ODA bölgesinde Satış ve..
  14. Memur Sen, 1 Milyon üye
  15. Esra Seziş Kiğılı with Swarovski..
  16. Sincerely Yogurt Türk Girişimcisiyle..
  17. Türk Telekom’dan haftada 1 saat..
  18. Daha Yeşil, Daha Güzel Gelecek İçin
  19. Rusya'dan flaş Suriye açıklaması: ABD..
  20. Bunu yapanlar insan olamaz!.. Vahşice..
Bunu yapanlar insan olamaz!.. Vahşice katledilen Suriyeli kadının otopsi raporu açıklandı
Bunu yapanlar insan olamaz!.. Vahşice katledilen Suriyeli kadının otopsi raporu açıklandı
64 yıllık dev firma üretimini durdurdu!
64 yıllık dev firma üretimini durdurdu!
Ümit Özdağ yeni partinin liderini açıkladı!
Ümit Özdağ yeni partinin liderini açıkladı!
Deniz Baykal neden yürümediğini açıkladı!
Deniz Baykal neden yürümediğini açıkladı!