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Ağlayan çocuk aileyi tehlikeden kurtardı

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde bir eve giren yılanı görünce ağlamaya başlayan çocuk, ailesini büyük bir tehlikeden kurtardı.

30 Haziran 2017 Cuma 14:41
Ağlayan çocuk aileyi tehlikeden kurtardı

Alınan bilgilere göre, ilçenin Anadağ köyü Yeşilova mezrasında ikamet eden Ayhan Dinç'in evine yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda bir yılan girdi. 10 yaşındaki Özlem Dinç, salona kadar gelen yılanı gören kardeşi Berkan Dinç'in (3) ağlaması üzerine içeri girdiğinde yılanı hemen fark etti.



Özlem Dinç, hemen kardeşini salondan dışarı çıkardıktan sonra hemen babasına haber verdi. Baba Ayhan Dinç, eline aldığı bir cisimle uzun uğraşlar sonucu zehirli olduğu belirtilen yılanı öldürdü.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 14:41
  1. ağlayan çocuk video
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