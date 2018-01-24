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'Ağlama duvarı'na koşan koşana...

Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Mike Pence İsrail’e ziyaretinin ikinci gününde Kudüs’deki Ağlama Duvarı’nı ziyaret etti.

24 Ocak 2018 Çarşamba 17:53
'Ağlama duvarı'na koşan koşana...

Pence, geniş güvenlik önlemleri altında Yahudilerin dua etmesine izin verilen kutsal yerde dua ettikten sonra özel ziyaret defterini imzaladı.

Mısır ve Ürdün ziyaretinden sonra Pence’in Kudüs'e ziyaretini protesto eden Filistinliler’in iş yerlerinin kepenklerini kapattılkları görüldü.

“Kudüs’ün bizim için iş ve paradan daha önemli olduğunu göstermek için işyerlerimizi kapatmayı tercih ediyoruz.”

“Yetmiş yıldır işgal altında yaşıyoruz artık Kudüs’ü Filistin’in başkenti olarak ilan etmenin zamanı geldi.”

Ağlama duvarının tarihi kısmı İsrail’in 1967 Ortadoğu Savaşı’nda ele geçirdiği bir bölgede bulunuyor. ABD Başkanı Donald Trump geçen yıl Mayıs ayında burayı ziyaret eden ilk ABD Başkanı olmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz Aralık ayında Kudüs'ü İsrailin Başkenti olarak tanıdıklarını ve Tel Aviv'deki büyük elçiliklerini buraya taşıyacaklarını açıklamıştı.

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 17:53
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