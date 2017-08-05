Ağız ülseri nedir?

Ağız ülseri, ağız ve diş etlerinde oluşan ağrılı yaralardır. Ağız ülseri halk arasında aft yaraları olarak da bilinir. Çoğunlukla zararsız olmakla birlikte, ağız ülseri son derece rahatsız edici olabilir ve bazı insanlar için yemek yemeyi, içmeyi, dişlerini fırçalamayı ve hatta konuşmayı bile zorlaştırabilir.

Diş Hekimi Pertev Kökdemir, "Sigara içmek ve asitli gıdalar tüketmek, ağız ülserlerini ağırlaştırır. Ülserler ağrılı olabilir ve ağrı; yemek, içki ve kötü ağız hijyeni ile daha da kötüleşebilir. Çoğu insanda ağız ülseri 2 hafta içinde geçer. Herhangi bir yeni ülser oluşumu veya 3 haftadan uzun süren bir ülser, bir doktor veya diş hekimi tarafından incelenmelidir” şeklinde açıklama yaptı.

Sigara ve stresten uzak durun

"Ağız ülserlerinin nedeni tam olarak bilinmemektedir” diyen Diş Hekimi Kökdemir, ağız ülserlerinde etkili olabilecek birkaç sebep hakkında bilgilendirdi:

- Sigarayı bırakmamak,

- Turunçgillerden, asidik gıdalardan veya baharat bakımından zengin beslenmek,

- Zayıf takma protezler, ağız ve diş etlerine sürtünebilecek diğer aparatlar

- Stres ya da kaygı,

- Gebelikte hormonal değişiklikler, ergenlik ve menopoz,

- Beta blokerler ve ağrı kesiciler dahil ilaçlar,

- Genetik faktörler,

- Bazı kişilerde, farklı bir sağlık durumunun veya beslenme yetersizliğinin bir sonucu olarak da ülserler gelişebilir.

- Ayrıca Çölyak veya Crohn hastalığı, vitamin B12 veya demir eksikliği, zayıflatılmış bir bağışıklık sistemi gibi durumların hepsi ülser oluşumunu tetikleyebilir.

Kanserde lekeler serttir

"Ağız ülseri kanser belirtisi olabilir mi?" Diş Hekimi Kökdemir, ağız ülserleri ile ağız kanseri arasındaki bazı temel farklılıkları şöyle sıraladı:

- Ağız ülseri genellikle ağrılıdır, ağız kanseri değildir.

- Ağız ülseri yaklaşık 2 hafta içinde temizlenirken, ağız kanseri ortadan kalkmaz ve sıklıkla yayılır.

- Ağız kanseri lekeleri kaba ve serttir, sıyrılmaları kolay olmayabilir.

- Ağız kanseri genellikle dilden, ağzın arkasından, diş etlerinde veya yanaklarda görünen kırmızı ve beyaz alanların veya geniş beyaz alanların karışımıdır.

- Ağız kanseri genellikle ağır içki içme veya tütün kullanımıyla bağlantılıdır.

3 haftadan uzun sürerse doktora gidilmeli

Bir kişinin mümkün olan en kısa sürede doktorunu görmesi gereken bazı durumlar vardır. Bunlar:

- Ağızda bir veya daha fazla alanda ağrısız bir ülser ortaya çıkması,

- Ağızda yeni bir yerde görülen alışılmadık ülserler,

- Yayılmakta olan ülserler,

- 3 haftadan süren ülserler.

Gargara ve merhem kullanılmalı

Birçok durumda ağız ülserlerinden gelen ağrı ve rahatsızlık birkaç gün içinde azalır ve tedaviye gerek kalmadan yaklaşık 2 hafta içinde kaybolur. Ağız ülserleri ağrılı ya da sık tekrar ediyorsa, bir diş hekimi şişi ve ağrıyı azaltmak için çözüm önerebilir. Ayrıca, diş hekimi bir antimikrobiyal gargara veya merhem reçete edebilir.

Yediklerinize ve ağzınızın hijyenine dikkat edin

Fırçalama ve diş ipi de dahil olmak üzere iyi bir diş hijyeninin sağlanması, ağız ülserlerinin önlenmesine yardımcı olabilir. Ağız ülserleri bilinen bir tedaviye sahip değildir ve tipik olarak bir kişinin hayatı boyunca ağızda tekrar eder.

"Bir ülserin ortaya çıkması kaçınılmaz olmasına rağmen, şiddetini azaltmak için yapılabilecek bazı şeyler vardır” diyen Diş Hekimi Kökdemir, önleme yöntemlerini şöyle anlattı:

- Ülserlere neden olduğu bilinen ilaçların değiştirilmesi için doktorunuzla konuşun,

- Semptomları tetikleyebilecek veya kötüleştirebilecek gıdalardan kaçının,

- Günlük fırçalama ve diş ipi ile ağzı temiz tutun.