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Ağız boşluğundan giren mermi burun kemiğine saplandı

İzmir'de kavga sırasında tabancayla vurulan ve ağız boşluğundan giren merminin burun kemiğine saplanması nedeniyle yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

04 Kasım 2017 Cumartesi 08:41
Ağız boşluğundan giren mermi burun kemiğine saplandı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde kavga sırasında ateşlenen silahtan çıkan merminin ağız boşluğundan girerek burun kemiğine saplanması sonucu yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Akçay Caddesi'nde, Abdullah Sarı (33) ile Ramazan K. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ramazan K. tarafından tabancayla vurularak yaralanan Sarı, olay yerinde bulunan arkadaşları tarafından Gaziemir'deki Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından 112 Acil Servis ekiplerince Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Hastanede yapılan incelemede, Abdullah Sarı'ya isabet eden merminin, ağız boşluğundan girip üst dişlerini kırdıktan sonra burun kemiğine saplandığı belirlendi.

Hayati tehlikesi bulunduğu belirtilen Sarı'nın ameliyat edileceği ve söz konusu merminin çıkarılacağı öğrenildi.

Polis, olay sonrası kaçan Ramazan K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2017 Cumartesi 08:41
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