% 51.41
% 48.59
EVET25.157.025 OY
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HAYIR23.777.091 OY

AGİT’ten skandal referandum açıklaması!

AGİT (Avrupa Güvenliği ve İşbirliği Teşkilatı) anayasa değişikliği referandumuyla ilgili açıklama yaptı.

AGİT’ten skandal referandum açıklaması!
Eklenme: 17 Nisan 2017, 16:03

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) referandum ile tespitlerini açıkladı.

Tespitler şöyle: Anayasa referandumu eşit olmayan bir ortamda gerçekleşti. Oy sayım prosedüründe son değişiklikler önemli bir güvenceyi ortadan kaldırdı. Ziyaret ettiğimiz sınırlı sayıdaki sandık referandum gününde düzenli ve verimliydi. Referandum genel olarak standartları tutturamadı, hukuki altyapı gerçekten demokratik bir süreç için yetersizdi. Anayasa referandumunda idari kaynaklar "evet" kampanyası lehine uygunsuz olarak kullanıldı. Medyada tarafların eşit şekilde yer almasına izin verilmedi; YSK'nın tarafsız içeriği engelleme yetisi ortadan kaldırıldı. 

"BİZ GÖZLEMLEMEK İÇİN GELDİK"

Gözlemciler; "CHP ve HDP'nin sonucu değiştirecek binlerce oyun şaibeli olduğu gerekçesiyle seçimlerin iptali için başvuracak olmasını nasıl değerlendiriyorusunuz?" sorusuna "Bunun iyi bir şekilde değerlendirmesini yapmak için vaktimiz yok. Bu bizim yetki alanımız değil. Biz gözlemci olarak bulunuyoruz ve gözlemlemek için geldik. Referandum günü büyük sorun yaşanmadı ama bazı yerlerde sorun yaşandı." cevabını verdi.

 
EtiketlerreferandumyskAGİTDÜNYA Haberleri
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LÜTFİ TÜRK

Kafir Sürüsü Defolup Gidin Tepemiz atmadan

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Turk

Yürü anca gidersin

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cihad

atı alan üsküdarı geçti :)

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İbrahim Yılmaz

Kim ula bunlar? Sizi adam yerine koyan yok.DEFOLUN ÜLKEMDEN ,PİS DÜŞMANLAR

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fatih

sorun yok,işinize bakın siz,mühürsüz oy pusulası varsa o pusulalarda evet oyu da var hayır oyu da...

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Yeni Akit
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