AGİT’in temsilcisi PKK’lı çıktı

STRAZBURG - Anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasını izlemek üzere Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) tarafından ülkemize bir heyet gönderildi. AKPM tarafından gönderilen 20 kişilik gözlemci heyetinde bulunan Almanya Sol Parti üyesi Andrej Hunko, halk oylamasından önce “Hayır” kampanyasına katıldı. Hunko, katıldığı toplantılarda ve sosyal medya üzerinden yaptığı çağrılarla vatandaşları “Hayır” oyu vermeye teşvik etti. Hunko, Almanya’da ve Birleşik Sol Grubu Başkan Yardımcısı olduğu AKPM’de oturumlar sırasında Türkiye karşıtı tavırlar sergileyip, PKK yanlısı grupların toplantılarına katıldı. Alman milletvekili, Türkiye’deki halk oylaması için “Hayır” oyu verilmesi çağrısını sosyal medya üzerinden yoğun bir şekilde yürüttü.

PKK’NIN AKPM TEMSİLCİSİ ÇIKTI

AKPM oturumları sırasında Türkiye ile alakalı konularda verdiği değişiklik önergeleri ve Genel Kurulda terör örgütü lehine yaptığı konuşmalarla da gündeme gelen Hunko, Avrupa Konseyi kulislerinde “PKK’nın AKPM temsilcisi” olarak gösteriliyor. AGİT ve AKPM izleme heyeti üyesi olarak Türkiye’ye gelen Hunko ve heyetteki diğer üyeler Avusturyalı Stefan Schennach, Alev Korun ve Zerife Yatkın daha önce açlık grevine başlayan kişileri ziyaret ettiler. Almanya’da PKK terör örgütü üyeleriyle sık sık bir araya gelen Hunko ve 10 milletvekili arkadaşı hakkında Berlin Savcılığı, 2014 yılında PKK yasağını ihlal etmekten soruşturma açmıştı. Hunko’nun da aralarında bulunduğu milletvekilleri Almanya’da PKK yasağının kaldırılmasını istedi.

YANLI, ÇARPIK VE HÜKÜMSÜZ

AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan ise, AGİT halk oylamasıyla ilgili raporunun yanlı, çarpık, hükümsüz olduğunu belirtti. Özkan, “Raporun tek gayesi, adil, serbest ve demokratik şekilde gerçekleştirilen 16 Nisan halk oylamasına gölge düşürmektir” şeklinde konuştu.