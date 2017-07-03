Ağır Vasıta Adblue İptali Cihazı ve Arıza Tespit Cihazı

Ford Cargo, Mercedes Axor-Actros, Man, Scania, Daf, Volvo, Iveco, Otokar, BMC, Cummins gibi büyük otomobil firmaları bu zorunluluk gereği ağır vasıta araçlarını adblue sistemiyle üretiyor. Adblue sistemi Euro 4, Euro5, Euro 6 model tüm kamyon, tır ve otobüslerde bulunuyor. Adblue sisteminin en önemli bileşeni adblue yakıtıdır. Adblue yakıtı araçların atmosfere saldığı zararlı gazları zararsız gazlar haline dönüştürür. Araçlarda ayrı bir tankta depolanır ve özel boruyla egzozdan çıkan gazlara püskürtülür. Ancak Adblue kullanımının bazı sıkıntıları da bulunuyor. Adblue iptali bu sıkıntıların yaşanmasını önlüyor.

Adblue kullanımında en büyük sıkıntı bazı ülkelerde adblue satışının olmamasıdır. Adblue yakıtı azaldığında veya tükendiğinde aracın çekiş gücü ve performansı düşmekte, daha fazla mazot yakmak zorunda kalınmaktadır. Hatta adblue tükendiğinde çalışması duran araç modelleri de vardır. Çekiş gücünün azalması araçta başka sorunlara da yol açmaktadır. Bunların yaşanmaması için adblue sisteminin iptal edilmesi gerekir. Ağır vasıta Adblue emulator aracın adblue sistemini elektronik olarak yok saymaktadır. Sistem devre dışı kalınca ECU’ya adblue bittiğine dair uyarı gitmez. ECU sistemin sorunsuz çalıştığını algılar. Böylece adblue sıvısı almaya gerek kalmaz. Araç çekişten düşmez ve performansı azalmaz. Sadece mazot yakarak çalışmaya devam eder. İptal cihazının aracın diğer sistemlerine ve parçalarına hiçbir zararı yoktur.

Adblue sistemi olan araçlarda yakıt azalmasının yarattığı sorunlar dışında sistemden kaynaklanan arızalar veya tankta meydana gelen arızalar da olabilir. İptal cihazıyla bu sorunlar da yaşanmayacaktır. Ağır vasıta adblue emulatörü araca monte edildikten sonra DPF sensörleri, nox sensörü, adblue seviye sensörü, adblue ecu sorunları da ortadan kalkmaktadır. Her marka araç için farklı emulatör kullanılmaktadır. Her model ağır vasıta araçlarında adblue iptali için gerekli iptal cihazını Metadiag firmamızda bulabilirsiniz. Adblue iptal cihazının montajı çok kolay yapılabiliyor. Sitemizde montaj bilgilerini bulabilir ve şemaları inceleyerek kolayca kurulum yapabilirsiniz. Ayrıca firmamız montaj ve teknik destek hizmetleri yanında arıza tespit cihazı satışı hizmeti de vermektedir. Sitemizdeki ürün çeşitlerini inceleyerek dilediğiniz ürünü talep formunu doldurarak sipariş edebilirsiniz.