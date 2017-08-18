Ağır sözler! 'Bavullarını vereceksin ellerine'

Mehmet Demirkol, Fenerbahçe - Sturm Graz maçının ardından açıklamalar yaptı. Maçtan taraftar protestosu ile ayrılan Ozan Tufan için flaş yorum geldi...



Özellikle ikinci yarıda Fenerbahçe orta sahayı alamadı, oyunu döndüremedi. Gol ilginç. Kjaer ile yemeyeceğin bir gol. Hoca Roman'ın ayaklarını beğeniyor. Fena oyuncu değil. Pozisyon bilgisi yüksek; ama kaçırdı. Faul yapmasına rağmen düşüremedi.

Aykut hoca bugünkü oyundan memnun olmayacaktır. Santrfor eksiği var kuşkusuz fakat orta saha tamamlanmadan Fenerbahçe istediği oyunu oynayamaz.

Valbuena gittiği yeri değiştiren oyunculardan biri fakat tepki alamıyor. Valbuena başka bir takım oyuncusu gibi duruyor. Valbuena takımı kendi standartlarına çekmek için uğraşıyor.

Büyük takım formasını üzerine geçirmen için kaliite gerekiyor. Fenerbahçe'ye net bir sol bek lazım. Hasan Ali'nin kendisi ile ilgili bir eleştiri değil bu. Hasan Ali Fenerbahçe'de oynar ama iyi bir iki numara...

Fenerbahçe'nin 3 tane direkt sağ beki var. Şener hala potansiyel beklentim var. Acaba mı diyorum iyi oynadığını gördüm. 25 maç görmem lazım, buna inanlası lazım. Hasan inanıyor ama olmuyor...

Ozan Tufan ne kadar oldu geleli? Belirsizlikler içindeki oyuncular bunlar. Hasan Ali takım iyiyken de forma giydiği zamanlar oldu. Belirsiz 2 sezonun içinde var oldu. Hala tamamlanmamış bir oyuncu iken geldiği Fenerbahçe'de kendisini tamamlamaya geldi.

Ozan Tufan Çok tartışılan 2 teknik direktör ile çalıştı. 1 sene daha şans vermek lazım. Oğuzhan da 3. sezonunda patladı. Orta sahası çok belirsiz Fenerbahçe'nin hala...

Özellikle ikinci yarıda Fenerbahçe orta sahayı alamadı, oyunu döndüremedi. Gol ilginç. Kjaer ile yemeyeceğin bir gol. Hoca Roman'ın ayaklarını beğeniyor. Fena oyuncu değil. Pozisyon bilgisi yüksek;