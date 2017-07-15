AGD'liler İncirlik Üssü'ne yürüdü!

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı (MGV) 15 Temmuz darbe girişimi dolayısıyla tartışma konusu olan İncirlik Hava üssünün ABD'nin kullanımına kapatılması için hava üssüne yürüdü.

İncirlik hava üssüne yürümek için Kilis'ten de Adana'ya giden AGD ve MGV yöneticileri İncirlik hava üssünün ABD'nin kullanımına kapatılmasını istediler. Adana'da AGD ve MGV organizasyonu ile önce konvoy oluşturulurken ardından yürüyüş gerçekleştirildi.

'ABD BİZLERE HİÇBİR ZAMAN DOST OLMADI'

Kilis AGD Başkanı Serkan Erdoğan yaptığı açıklamada; "İncirlik Hava Üssünün ABD'nin kullanımına açık hale getirilmesini Milli Görüşçüler olarak ilk andan beri olduğu gibi protesto ettiğimizi belirtmek istiyorum. 15 Temmuz'da şer odaklarının darbeci cuntacıların demokrasimize kast etmeye kalkışması bu üsten de gerçekleştirildi. ABD bizlere hiçbir zaman dost olmadı. Dolayısıyla müttefikimizde değildir. İlk gün ki heyecanla ABD'nin buraları terk etmesini istiyoruz" dedi.