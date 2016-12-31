AGD’den Mekke’nin fethi programına davet

Anadolu Gençlik Derneği Elbistan Şubesi tarafından Mekke’nin fethinin 1386. yıldönümü dolayısıyla bir program düzenlenecek.

Elbistan Belediye Düğün Salonu’nda 31 Aralık 2016 Cumartesi günü gerçekleştirilecek organizeye konuşmacı olarak İlahiyatçı-Yazar Cemil Çiçek katılacak.

Saat 19.00’da başlayacak konferansa tüm Elbistanlıları davet eden Anadolu Gençlik Derneği Elbistan Temsilcisi Emrah Aslan, “Her fırsatta ülkemizi karıştırmak ve milletimizi birbirine düşürmek için fırsat kollayanların sayısının arttığı şu günlerde birlik ve beraberliğe, milli fikirlere ve milli bir duruşa her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Bunun için Mekke’nin fethi programları bir fırsattır. Noel yerine fetih programında buluşalım. Tüm insanlık için gönüllerimizi açalım, fetih müjdesi ile Alem-i İslam ve 7 milyar insanın tamamen ezilmeden, sömürülmeden, insanca bir hayat sürdürebilmeleri için adil bir dünya düzenin kilometre taşlarını yerleştirelim” dedi.

Mekke’nin fethi kutlamalarının asil bir duruşun ifadesi olduğunu belirten Aslan, “Bu sebepten dolayı Anadolu Gençlik Derneği Elbistan Temsilciliği olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da tüm ülkede eşzamanlı olarak 31 Aralık Cumartesi günü saat 19.00’da Elbistan Belediye Düğün Salonu’nda bu ruhu tekrar yaşamak üzere ‘Mekke’nin Fethi’ programımızı gerçekleştireceğiz inşallah. Programımıza İlahiyatçı-Yazar Cemil Çiçek konuşmacı olarak katılacak. Ayrıca Elbistan’dan binden fazla öğrencinin katıldığı Siyer-i Nebi yarışmasının ödüllerinin verileceği programa tüm halkımızı davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

