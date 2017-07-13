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AGD ihanetin üssü İncirlik'e yürüyor!

Anadolu Gençlik Derneği (AGD), 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde darbecilere destek veren ABD'nin İncirlik Üssü'ne yürüyüş yapacak.

13 Temmuz 2017 Perşembe 22:48
AGD ihanetin üssü İncirlik'e yürüyor!

AGD'nin öncülük edeceği "Darbeci ABD'ye mesajımız var" sloganı ile yapılacak yürüyüş, 14 Temmuz günü gerçekleştirilecek. 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yıl dönümünde darbenin merkez üssü olan İncirlik'e yapılacak yürüyüşe on binlerce kişinin katılması bekleniyor.

"Bağdat'ı da, Şam'ı da ve darbe gecesi Ankara'yı da bombalayan uçakların merkez üssü İncirlik'tir" ana mesajıyla duyurulan etkinlik; basın açıklaması, 15 Temmuz şehitleri için Kur'an ziyafeti ve dua şeklinde hazırlandı. AGD Adana Şubesi tarafından organize edilen etkinlik 14 Temmuz günü saat 19.00'da İncirlik Üssü önünde gerçekleştirilecek.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 22:48
  1. Anadolu Gençlik Derneği (AGD)
  2. 15 Temmuz darbe girişimi
  • MehmetMehmet34 dk önce
    Güzel fikir
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