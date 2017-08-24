ÜMMETİ KURTARACAK BİR NESİL

BURAK BATTAL /

Anadolu Gençlik Derneği Denizli Şubesi “Hediyem Kur’an olsun” isimli projeyle, yeni eğitim öğretim döneminde lise ve üniversiteye başlayacak olan talebelere Kur’an-ı Kerim hediye edecek.

“GAYEMİZ KUR’AN’A BAĞLI

NESİLLERİN YETİŞMESİ”

Yürütülen proje kapsamında açıklamalarda bulunan Denizli AGD Tanıtım ve Medya Komisyonu Başkanı Ekrem Çetin, “Allah’ın izniyle Denizlimizin tüm liselerinde ve üniversitelerinde, Mahmut Toptaş Hocamızın hazırlamış olduğu Kur’an-ı Kerîm Meali’ni genç kardeşlerimizle buluşturacağız. Bu bağlamda ‘Hediyem Kur’an Olsun’ kampanyasını başlattık. Çabamız ve gayretimiz Kur’an’a bağlı nesillerin yetişmesidir. Bu milletin başına dert açacak bir nesil değil, ümmetin geleceğini kurtaracak bir nesil yetiştirme çabasındayız” dedi.

“BATI ‘YOK OLUŞ’

MEDENİYETİDİR”

Türkiye’nin geleceğinin teminatı olan gençlerin önüne, kendi tarihi, kültürü ve misyonundan uzaklaştırmaya yönelik engellerin konulduğunu ifade eden Çetin, “Bizlere tek çare olarak gösterilen Batı medeniyetinin aslında bir çare değil, bir yok oluş medeniyeti olduğunu görüyoruz. Bin yıldır bu ülkeden, bu coğrafyadan tüm insanlığa adaletle hükmetmiş bir milletin, bu büyük İslam medeniyetinin evlatları olarak, genç neslimizi Kur’an Meali ile buluşturuyor olmaktan son derece mutluyuz” diye konuştu.

“GENÇLİĞİMİZ HER ŞEYİMİZ”

Açıklamasında, “Kur’an ahlâkıyla ahlâklanmadıkça bizim ülkemizin geleceği garanti altına alınamaz” ifadelerine yer veren Çetin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Gençliğimiz bizim her şeyimiz, Anadolu Gençlik Derneği’nin niyeti gençliğimize, Kur’an ahlakıyla ahlaklanmasını ve Batı medeniyetinin değil İslam medeniyetinin bir evladı olduğunu hatırlatmayı sağlamaktır.”