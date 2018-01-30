Ağbal’dan Türkiye’ye “KDV iade” müjdesi

Maliye Bakanı Naci Ağbal, sonraki dönemlere devreden KDV iadelerinin işletmelerin üzerinde büyük bir yük oluşturduğunu belirterek, “Sonraki döneme devreden KDV’nin iade edilemezliği kuralını kaldırıyoruz” dedi.

Ağbal, sanayi ve ticaret odalarının KDV iadeleri konusunda şikayetlerde bulunduklarını söyledi. Bunun üzerine KDV Kanunu’nda değişiklik yapılmasını gündemlerinin ilk maddesi olarak belirlediklerini anlatan Ağbal, konuyla ilgili bütün sivil toplum kuruluşlarından görüş aldıklarını bildirdi. Ağbal, herkesin ortak beklentisinin KDV iadelerinin yapılması olduğuna işaret ederek, “Mevcut KDV Kanunumuzda bir düzenleme var, ‘Sonraki döneme devredilen KDV iade edilmez’ diye çok keskin bir düzenleme. Siz bir işletme olarak yatırım yapıyorsunuz, makine-ekipman alıyorsunuz, inşaat harcaması yapıyorsunuz, kanun size diyor ki ‘Kusura bakma kardeşim, sen bu KDV’yi ödedin ama ancak bunu önümüzdeki yıllarda satışlarından topladığın KDV ile telafi edebilirsin.’ Bu nedenle işletmelerimiz üzerinde uzun yıllara yayılmış KDV yükleri var” diye konuştu. Özel sektörün KDV iadeleri konusunda devletten ciddi bir alacağı bulunduğunun altını çizen Ağbal, sistem değiştirilmediği takdirde söz konusu alacağın daha da büyüyeceğine dikkati çekti. Ağbal, böyle bir durumun özel sektörün kamuya faizsiz kredi vermesi anlamı taşıdığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

“Bu, işletmelerin üretim, yatırım maliyetlerini artırıyor, yatırımların fizibilitesini bozuyor, işletmelerin rekabetçiliğine zarar veriyor. Biz bunu görünce, reformun en başına bu düzenlemeyi koyduk. Dolayısıyla yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde sonraki döneme devreden KDV’nin iade edilemezliği kuralını kaldırıyoruz. Artık işletmeler yüklendikleri KDV’yi kısa bir süre içinde alabilecek. Bu süreyi mali imkanlarımızla uyumlu bir şekilde belirleyeceğiz. 1 ay, 6 ay, 12 ay olur. Bu, sektörlere göre farklılaştırılabilir. Artık yüklenilen KDV’den, tahsil edilen KDV’den geri alınamayanların devlet tarafından iade edilmesine başlanacak.”