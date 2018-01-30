Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ağbal’dan Türkiye’ye “KDV iade” müjdesi

Maliye Bakanı Naci Ağbal KDV iadesi ile ilgili konuyu 1-2 hafta içinde ilk Bakanlar Kurulu toplantısı gündemine getirmeyi amaçladıklarını belirtti, "İnşallah orada da kabul edilirse bunu torba değil, müstakil bir KDV kanun tasarısı olarak süratle Meclise götürmek ve 1-2 ay içinde yasalaştırmak istiyoruz" dedi.

30 Ocak 2018 Salı 11:43
Ağbal’dan Türkiye’ye “KDV iade” müjdesi

Maliye Bakanı Naci Ağbal, sonraki dönemlere devreden KDV iadelerinin işletmelerin üzerinde büyük bir yük oluşturduğunu belirterek, “Sonraki döneme devreden KDV’nin iade edilemezliği kuralını kaldırıyoruz” dedi.

Ağbal, sanayi ve ticaret odalarının KDV iadeleri konusunda şikayetlerde bulunduklarını söyledi. Bunun üzerine KDV Kanunu’nda değişiklik yapılmasını gündemlerinin ilk maddesi olarak belirlediklerini anlatan Ağbal, konuyla ilgili bütün sivil toplum kuruluşlarından görüş aldıklarını bildirdi. Ağbal, herkesin ortak beklentisinin KDV iadelerinin yapılması olduğuna işaret ederek, “Mevcut KDV Kanunumuzda bir düzenleme var, ‘Sonraki döneme devredilen KDV iade edilmez’ diye çok keskin bir düzenleme. Siz bir işletme olarak yatırım yapıyorsunuz, makine-ekipman alıyorsunuz, inşaat harcaması yapıyorsunuz, kanun size diyor ki ‘Kusura bakma kardeşim, sen bu KDV’yi ödedin ama ancak bunu önümüzdeki yıllarda satışlarından topladığın KDV ile telafi edebilirsin.’ Bu nedenle işletmelerimiz üzerinde uzun yıllara yayılmış KDV yükleri var” diye konuştu. Özel sektörün KDV iadeleri konusunda devletten ciddi bir alacağı bulunduğunun altını çizen Ağbal, sistem değiştirilmediği takdirde söz konusu alacağın daha da büyüyeceğine dikkati çekti. Ağbal, böyle bir durumun özel sektörün kamuya faizsiz kredi vermesi anlamı taşıdığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

“Bu, işletmelerin üretim, yatırım maliyetlerini artırıyor, yatırımların fizibilitesini bozuyor, işletmelerin rekabetçiliğine zarar veriyor. Biz bunu görünce, reformun en başına bu düzenlemeyi koyduk. Dolayısıyla yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde sonraki döneme devreden KDV’nin iade edilemezliği kuralını kaldırıyoruz. Artık işletmeler yüklendikleri KDV’yi kısa bir süre içinde alabilecek. Bu süreyi mali imkanlarımızla uyumlu bir şekilde belirleyeceğiz. 1 ay, 6 ay, 12 ay olur. Bu, sektörlere göre farklılaştırılabilir. Artık yüklenilen KDV’den, tahsil edilen KDV’den geri alınamayanların devlet tarafından iade edilmesine başlanacak.”


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 11:43
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ASELSAN'dan müthiş başarı
    1. ASELSAN'dan müthiş başarı
    2. Erdoğan o slogana kayıtsız kalmadı
    3. 2 köy daha ele geçirildi
    4. Erdoğan ve Yıldırım'dan 'Davutoğlu'..
    5. İran'dan flaş ABD açıklaması: DEAŞ'ı...
    6. Portakal skandal açıklamaya sahip çıktı
    7. BM'den küstah 'Zeytin Dalı Harekatı'..
    8. Ümraniye'deki cadde trafiğe kapatıldı!..
    9. Pakistan'da patlama! Ölüler var
    10. Haddini aşmaya devam ediyor!
    11. Bomba iddia: ABD'ye müdahale edilecek
    12. Araç sahipleri dikkat! Yarın son gün
    13. Rusya'dan kritik S-400 açıklaması
    14. CHP ''Yaşasın İslam'' denilmesinden..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti..
    16. Afrin harekatını hedef aldı!..
    17. 'PYD'yi bırakalım rezil oluyoruz'
    18. Öğretmen maaşlarında bir ilk! Aynı..
    19. ABD'den dikkat çeken Rusya itirafı
    20. Ocak’ta ihracat yüzde 15 artacak
    Afrin'de sıkışan teröristlere 'destek' geldi!
    Afrin'de sıkışan teröristlere 'destek' geldi!
    PYD Afrin'i Esed'e mi teslim ediyor? Cevap verdiler
    PYD Afrin'i Esed'e mi teslim ediyor? Cevap verdiler
    Ahıra girer girmez korkunç manzarayla karşılaştı
    Ahıra girer girmez korkunç manzarayla karşılaştı
    Emekli Korgeneralden Zeytin Dalı harekatı çıkışı!
    Emekli Korgeneralden Zeytin Dalı harekatı çıkışı!
    'ABD askeri, Menbiç'ten çekilmeyecek'
    'ABD askeri, Menbiç'ten çekilmeyecek'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.01.2018
    İran'dan Afrin'e gelmişlerdi! TSK çarptı
    İran'dan Afrin'e gelmişlerdi! TSK çarptı
    Çekilin, yoksa vururuz!
    Çekilin, yoksa vururuz!