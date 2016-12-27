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Ağaoğlu’nun damadının babası altta kalmadı

Ali Ağaoğlu'nun kızı Sena, Koray Kırcal'la evlendi. Sena - Koray Kırcal çiftinin çok konuşulan düğününe ilişkin ilginç detaylar da ortaya çıkıyor.

Ağaoğlu’nun damadının babası altta kalmadı
Eklenme: 27 Aralık 2016, 09:54
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Ali Ağaoğlu'nun damadı Koray Kırcal'a dair merak edilenler ortaya çıktı. Kırcal ailesinin bilinmeyenlerini Günaydın'dan Bülent Cankurt yazdı.

Ali Ağaoğlu kızı Sena'yı muhteşem bir düğünle evlendirdi.

600 davetlinin katılımıyla Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen düğünde hiçbir masraftan kaçınılmadı.

Ali Ağaoğlu düğünde damadı Koray Kırcal'a 8 milyon dolarlık yalı hediye etti, damat ise eşine 3 milyon TL'lik yüzük taktı.

Herkes Ağaoğlu'nun damadının kim olduğunu merak ederken, aileye ait bilgiler ortaya çıktı.

İşte Kırcal ailesinin bilinmeyenleri:

- Koray Kırcal; Bursa'nın ileri gelen ailelerinden MSN Yapı'nın patronu Mustafa-Hülya Kırcal'ın oğulları.

- Dünürü gibi inşaatçı olan, oğlunun düğünü için kesenin ağzını sonuna kadar açan Mustafa Kırcal, 23 yaşındaki gelinine yaşı kadar, yani 23 kilo altın taktı!

- Hülya Hanım ise gelinine yaklaşık 1 milyon Euro'luk mücevher hediye etti.

 

 
EtiketlerAli AğaoğluSena AğaoğluDÜĞÜNKoray Kırcalkoray kırcal kimdir
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