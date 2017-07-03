Ağaçlar içten yanmış! Görenler şoke oldu...

Çıkış nedeni araştırılan yangının başladığı gün kısa sürede yayılmasını değerlendiren Orman Genel Müdürü İsmail Üzmez, 10 kilometrelik alanın 2 saat içinde yandığını belirterek, bu durumun anormal şekilde geliştiğini dile getirdi. Yangın bölgesinde çekilen bir görüntü ise, yangının hızla yayılma nedenlerini gözler önüne serdi. Görüntülerde bir ağacın toprak altından uzanan kökünün yandığını ve ağacın gövdesinin içinden dışarıdan görünmeyecek şekilde ilerlediğini ortaya çıktı.

İzmir'in Menderes’in Deliömerli Mahallesi yakınlarında 1 Temmuz Cumartesi günü öğle saatlerinde belirlenemeyen nedenle başlayan, aşırı sıcak ve rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangın, 800 hektar civarında orman alanını kül etti. Yangın söndürme çalışmaları sırasında dünÿsabah saatlerinde bir söndürme helikopteri su almak isterken Tahtalı Barajı’na düştü. Helikopterdeki 5 mürettebat sağ kurtuldu. Tedbir amacıyla hastaneye kaldırılan 5 kişi, ardından taburcu edildi. Dün, gün boyu devam eden yangının etrafı çevrildi.

Gece de iç bölgelerde kalan kısımların yanmasıyla süren yangın, henüz söndürülemedi. Başladığı noktaya yakın olan Demiömerli Mahallesi bölgesine tekrar dönen yangının sarp arazide sürdüğü, ancak artık yayılma tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Söndürme çalışmalarına, yangının sarp bölgede sürmesi nedeniyle, havanın aydınlanmasıyla birlikte havadan helikopter ve amfibi uçaklarla devam edildiği bildirildi. Kara ekipleri de soğutma çalışmalarına devam ediyor.

AĞAÇLAR İÇTEN YANDI

Çıkış nedeni araştırılan yangının başladığı gün kısa sürede yayılmasını değerlendiren Orman Genel Müdürü İsmail Üzmez, 10 kilometrelik alanın 2 saat içinde yandığını belirterek, bu durumun anormal şekilde geliştiğini dile getirdi.

Yangın bölgesinde Üzmez’in incelemeleri sırasında çekilen bir görüntü ise, yangının hızla yayılma nedenlerini gözler önüne serdi. Görüntülerde bir ağacın toprak altından uzanan kökünün yandığını ve ağacın gövdesinin içinden dışarıdan görünmeyecek şekilde ilerlediğini ortaya çıktı. Ağacın gövdesindeki yanan kısmın havadan yapılan müdahalede görülemediği belirten Üzmez, "Ağacın toprak altına uzayan kök kısmı yanarak ağacın gövdesine iç kısımdan tünel oluşturarak ulaşmış. Ağacın gövdesi iç kısımdan yanıyor. Havadan müdahale ettiğinizde bunu görme şansınız yok. Karadan arazinin yapısı gereği ulaşamayınca, bu alanın söndürüldüğünü zannediyorsunuz. Ancak gövdedeki yanan kısımdaki alevler diğer ağaçlara sıçrayıp yangının yayılmasına neden oluyor" dedi.

Vatandaşları ormanlık alanlarda daha duyarlı olmaya davet eden Üzmez, mangal yaptıktan sonra ateşin düzgün söndürülmesi ve özellikle cam şişelerin ormanlara atılmaması konusunda uyarılarda bulundu.