Ağaçlar için 250 milyon dolarlık proje revize edildi

Tabiatın kalbi olarak adlandırılan Bolu’da kurulan ve adını Anadolu’da yetişen Karaağaç’tan alan Narven Termal Kasaba, 4 bin 500 metrekare alan içerisinde yükselmeye devam ediyor. Doğayla iç içe olan ve 250 milyon dolarlık bir proje olarak 2013 yılında yapımına başlanan Termal Kasaba büyümeye devam ederken, aynı zamanda doğayı da korumayı sürdürüyor. Projenin mimarı olan Tuncay Çavdar’a yatırımcıların, ‘bu dev projeyi doğanın içinde kaybedin’ isteği üzerine başlanan Narven Termal Kasaba alanı içerisinde bulunan arazideki yaklaşık yüz yıllık ağaçlar plakalanarak koruma altına alınmış durumda.

Milyon dolarlık projenin asırlık ağaçlar için revize edildiği Narven Termal Kasaba’da ziyaretçilerine sunabilecekleri en büyük şeyin doğa olduğunu belirten Narven A.Ş. Genel Müdürü Serdar Yıldız, “Narven Termal Kasaba’nın bugüne kadar büyüklüğünden, sosyal alanlarından, 3 nesil 4 mevsime hitap eden bir çok yapısından bahsettik. Ancak Narven Termal Kasaba’nın en büyük özelliği doğayla iç içe olması. 250 milyon dolarlık bu yatırımın mimarı, Türkiye’nin en önemli mimarlarından olan Tuncay Çavdar. Bu yola çıkıldığında Tuncay hocamıza ‘bu dev projeyi doğanın içinde kaybedin’ dedik” şeklinde konuştu.

“En büyük varlığımız doğa”

Yatırımın, kaliteden ve hizmetten daha fazla sunabileceği şeyin doğa olduğu kaydeden Yıldız şunları söyledi:

“Bütün yatırımcılar, başta Doğu Avrupa olmak üzere kaliteyi ve en öne geçmeyi vurgulamak üzere bir gezi yaparken diğer taraftan da şunu biliyorlar; en iyi tesisler yapılabilir, en iyi hizmetler verilebilir ama bizim en büyük varlığımız doğa. Bunu kendi arazimizde de uygulamak istedik. Bu kapsamda 2013 yılında temel atılmadan önce yapılan bir işlem vardı. Bizim arazimizde ve çevrede bulunan meşe, sarıçam ve geniş yapraklı 50-100 yaş arasındaki tüm ağaçlar plakalandı. Ve bu dev proje gerektiğinde sadece bu ağaçları korumak üzere revizeye uğradı. Çünkü bu yatırım ne kadar önde gelirse gelsin, ne kadar kalite sunarsa sunsun en büyük varlığı ve sunabileceği şey doğa.”