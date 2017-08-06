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Ağaçkakanın yuvasına yılan girerse....
Ağaçkakan ve yılanın yuva için verdiğimücadele.....
06 Ağustos 2017 Pazar 20:56
Yuvasına giren yılanı çıkarmak için ağaçkakanın verdiği mücadele böyle görüntülendi.
Haber Tarihi: 06 Ağustos 2017 Pazar 20:56
ağaçkakan
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