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Ağaçkakanın yuvasına yılan girerse....

Ağaçkakan ve yılanın yuva için verdiğimücadele.....

06 Ağustos 2017 Pazar 20:56

Yuvasına giren yılanı çıkarmak için ağaçkakanın verdiği mücadele böyle görüntülendi.

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2017 Pazar 20:56
  1. ağaçkakan
  2. yılan
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