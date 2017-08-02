Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ağaca asılı ceset bulundu!

Tekirdağ Çerkezköy'de ormanlık alanda ağaca asılmış erkek cesedi bulundu.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 21:11
Ağaca asılı ceset bulundu!

Çerkezköy'de ormanlık alanda ağaca asılmış erkek cesedi bulundu. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri olay yerine gelerek inceleme yaptı. Çerkezköy Cumhuriyet Savcısı Zülkuf Talu'nun yaptığı ön incelemenin ardından bulunan erkek cesedinin 35 yaşındaki Turan Umuç isimli şahsa ait olduğu öğrenildi.

Erkek cesedini ilk gören görgü tanıkları asılı erkek cesedini ilk gördüklerinde maket sandıklarını ve daha sonra ceset olduğunu anladıklarını ifade ettiler. Hemen polise giden görgü tanıkları olayın ortaya çıkmasında büyük rol oynadı.

Polis olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. 


 

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 21:11
  1. ağaca
  2. asılı
  3. ceset
  4. bulundu
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ağaca asılı ceset bulundu!
    1. Ağaca asılı ceset bulundu!
    2. Kızılırmak'ta bulunan piranaların..
    3. İşte görev süresi uzatılan general ve..
    4. ABD balistik füze denemesi yaptı
    5. 5 astsubay gözaltına alındı
    6. Cumhurbaşkanlığı açıkladı: 3 kuvvet..
    7. Hindistan'da inek bakanlığı kurulabilir
    8. Katar, Mısır'ı şikayet etti
    9. A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü..
    10. Kahramankazanlılar Sincan Cezaevi’ne..
    11. NATO konvoyunu havaya uçurdular!
    12. Beşiktaş dünya yıldızını kadrosunu kattı
    13. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan kararları..
    14. 158 işgalci Yahudi daha Mescid-i..
    15. Korkutan açıklama yapıldı: Bu yüzyılın..
    16. Büyük birleşme için aşiretlerle..
    17. Borsa günü yükselişle tamamladı
    18. Savaşan bir Sufi lider: Şeyh Ömer Tall
    19. Özel bölge açıyorlar... O bölgede..
    20. Katar 7 savaş gemisi alıyor
    İzdivaç rezaletinin yerini daha büyüğü alacak!
    İzdivaç rezaletinin yerini daha büyüğü alacak!
    FETÖ ile başarısız oldu, YPG'yle harekete geçti!
    FETÖ ile başarısız oldu, YPG'yle harekete geçti!
    PKK, O kente girişleri yasakladı...
    PKK, O kente girişleri yasakladı...
    İbrahim Tatlıses'ten tepki çeken 'müftü' çıkışı!
    İbrahim Tatlıses'ten tepki çeken 'müftü' çıkışı!