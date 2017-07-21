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Orman işgalcisi CHP milletvekili!

Önceki gün yaşanan ve tabii afet olarak nitelenen İstanbul'daki sel baskınlarını, "İstanbul'u önce rant sonra su aldı" diye yorumlayan CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak'ın orman işgalcisi olduğu ortaya çıktı.

21 Temmuz 2017 Cuma 18:25
Orman işgalcisi CHP milletvekili!

Ahmet Balıbey

Gezi parkı eylemlerinde de başı çeken CHP Milletvekili Erdoğan Toprak'ın orman yağmacılığı ile yapılan Beykoz Konakları ve Acarkent'te iki ayrı villası olduğu ortaya çıktı. Gezi parkında birkaç ağaç için eylemlere katılan Toprak, son olarak da iki gün önce İstanbul'da yaşanan yoğun yağmur sonrasındaki su baskınlarını, "Ağaç düşmanlarının zihniyetinin sonucudur bu" demeci ile yorumlamıştı.. Oysa CHP Milletvekili Erdoğan Toprak, bizzat kendisi, ağaç kesilerek inşa edilen Beykoz Konakları'nda oturuyor ve kızı da, yine ağaçlar kesilerek inşa edilen Acarkent'te ikamet ediyor.. Orman işgali ile yapılan Beykoz Konakları'nın diğer sakinleri arasında, solcu bakanlardan İstemihan Talay ile Hüsamettin Özkan, CHP Milletvekillerinden Bayram Meral, Doğan grubunda çalışan gazeteciler Derya Sazak ve Ertuğrul Özkök gibi isimler yer alıyor..

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 18:25
  1. Derya Sazak
  2. Erdoğan Toprak
  3. Gezi Parkı eylemleri
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