Ağaç canavarları!

Gezi Parkı’nda 5 tane ağacın taşınmasına “çevre katliamı” deyip terör estiren yerli işbirlikçiler ve Haçlı ağababalarının her yıl Noel için 400 milyon ağaç kestiği ortaya çıktı. Çevre hassasiyeti maskesiyle 2013 yılında Taksim’i savaş alanına çevirerek Gezi kalkışmasını tertipleyen çapulcuların hamiliğini yapan Batılı devletlerin maskesini düşüren araştırma Illinois Üniversitesi tarafından yapıldı. Noel çılgınlığının nasıl çevre katliamına dönüştüğünü gözler önüne seren araştırmaya göre ABD’de her yıl ortalama 35-40 milyon arasında çam ağacı Noel için kesiliyor. Sadece bu ağaçların kesimi için bu yıl 1,5 milyar dolar harcanıyor. Almanya’da ise her yıl 30 milyon civarında çam ağacı Noel kurbanı oluyor. İsveç’te 3 milyon civarında ağaç Noel kutlamaları nedeniyle hayata veda ediyor. Dünya çapında Noel için katledilen ağaç sayısının 300-400 milyon civarında olduğu tahmin ediliyor. Dünyadaki toplam ağaç sayısının 3 trilyon olduğu göz önüne alındığında, her yıl Hristiyanlık ritüelleri için kesilen ağaç sayısının miktarının ne kadar ciddi olduğu ortaya çıkıyor.



SADECE ABD’DE 26 MİLYON



Noel ağacı, bu pagan geleneğinin ana simgesi olarak kabul edilir ve tatil alışveriş sezonunun ayrılmaz bir parçasıdır. “statista.com” verilerine göre, Amerika Birleşik Devletleri’nde yaklaşık 26 milyon gerçek Noel ağacı satın alındı ​​ve 2015 yılında ortalama 50.82 ABD Doları bedelle mal edildi. Kırsal kesimde, ormanlara yakın yerlerde yaşayan Amerikalıların Noel ağaçlarını bizzat ormandan keserek temin edildiği düşünüldüğünde, kesilen ağaç sayısının çok yüksek olduğunun ortaya çıktığı belirtiliyor.



ÇEVRE DEDİLER GEZİ’DE TERÖR ESTİRDİLER



Ağaç canavarlarının Noel çılgınlığıyla her yıl dünyanın soluk borularını kesmesine karşı ne çevre örgütlerinden, ne uluslararası medya kuruluşlarından ne de Türkiye’deki Haçlı işbirlikçilerinden cılız bir eleştiri sesi dahi yükselmiyor. Aynı ahlaksızlar, 2013 yılında İstanbul Taksim’deki Yayalaştırma projesi ve Taksim Kışlası inşası için Gezi Parkı’ndan taşınacak olan ağaçlar üzerinden çevrecilik maskesiyle geniş çaplı eylemler düzenlenmesini sağlamışlardı. “Çevre katliamı” denilerek ağaç bahanesiyle 27 Mayıs’ta başlayan ve 1 ay süren Gezi kalkışmasında yüzlerce polis otosu tahrip edildi, kaldırım taşları söküldü, binaların camları tuz-buz edildi, dükkanlar yağmalandı, özel otomobiller ve belediye otobüsleri yakıldı. Gezi kalkışması süresince uluslararası medya kuruluşları Türkiye’ye akın etmişti. CNN, BBC, Reuters gibi medya kuruluşları, Türkiye’de “çevre katliamı” olduğu yönünde yayınlar yapmış, çapulcuların eylemlerini saatlerce canlı olarak yayınlamıştı. Aynı süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kazlıçeşme’de gerçekleştirdiği mitinge katılan 1 milyonu aşkın vatandaşın görüntüsü İngiliz haber kanalı BBC “Hükümet karşıtı gösteri” olarak haberleştirilmiş ve tam bir alçaklık örneği sergilenmişti.

